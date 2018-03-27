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Во Владивостоке объявлен траур по погибшим во время пожара в Кемерово

27 Марта 2018, 10:04 | Приморье

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с трагедией

Во Владивостоке 27 марта объявлен траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги.

Глава краевой столицы Виталий Веркеенко объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Утром Виталий Веркеенко собрал заместителей на внеплановое совещание.

«Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих», - подчеркнул глава Владивостока.

Отметим, накануне Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.

Соболезнования врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в связи с трагедией в Кемерово

Страшная трагедия произошла в Кемерово – при пожаре в торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Это большая беда, невосполнимая потеря и для родных и близких, и для каждого из нас.

Выражаю глубокие соболезнования и искренне сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия.

Приморский край скорбит вместе с жителями Кемерово и всей страной. Светлая память ушедшим.

Врио Губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кемерово  соболезнование  проверка  школа  утрата  Веркеенко  тарасенко  пожар  траур  МЧС  противопожарная безопасность  детский сад  мэр  губернатор 



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