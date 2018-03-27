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Во Владивостоке объявлен траур по погибшим во время пожара в Кемерово
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил соболезнования в связи с трагедией
Во Владивостоке 27 марта объявлен траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово. На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги.
Глава краевой столицы Виталий Веркеенко объявил трехдневный траур по погибшим в результате трагедии, произошедшей в Кемерово. На здании администрации приспущен государственный флаг, в городе отменены все развлекательные мероприятия. Утром Виталий Веркеенко собрал заместителей на внеплановое совещание.
«Большая беда случилась в Кемерово. Наш город тоже помнит страшную трагедию 2006 года. Мы обязаны не допустить повторения таких ситуаций, необходимо принять все возможные превентивные меры. К сожалению, мы никогда не задумываемся о том, как покинуть здание в случае пожара. Необходимо провести внеплановые тренировки эвакуации в случае пожара, проверить эвакуационные планы и выходы, отработать слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам проверок разработать комплекс мер, в том числе обучающих», - подчеркнул глава Владивостока.
Отметим, накануне Виталий Веркеенко поручил провести внеплановую проверку дошкольных учебных учреждений и общеобразовательных школ Владивостока на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, а также проверить соблюдение требований пожарной безопасности арендаторами муниципального имущества.
Соболезнования врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в связи с трагедией в Кемерово
Страшная трагедия произошла в Кемерово – при пожаре в торговом центре погибли десятки людей, в том числе дети. Это большая беда, невосполнимая потеря и для родных и близких, и для каждого из нас.
Выражаю глубокие соболезнования и искренне сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия.
Приморский край скорбит вместе с жителями Кемерово и всей страной. Светлая память ушедшим.
Врио Губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО.
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