ЕГЭ в Приморье обеспечат техникой и наблюдателями

Выпускники школ края выбирают для сдачи на едином госэкзамене гуманитарные и естественно-научные дисциплины, и всё чаще - английский язык

21 марта в Приморье стартовала досрочная сдача Единого государственного экзамена. Начиная с экзаменационной кампании-2018, все контрольно-измерительные материалы (КИМы) будут печататься непосредственно в пунктах сдачи экзамена.

Об этом и других изменениях в порядке проведения ЕГЭ в 2018 году рассказала заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Татьяна ХМЕЛЬ.

- Какие нововведения появились в этом году в процедуре проведения государственной итоговой аттестации выпускников?

- Никаких особых изменений не произошло. Единственным существенным новшеством станет переход к печати полного комплекта контрольно-измерительных материалов (КИМов) непосредственно в пункте проведения экзамена. Это позволит исключить риски возможного перепутывания КИМ - такие случаи в России, к сожалению, были. Кроме того, сами материалы теперь будут уникальными для каждого региона страны. То есть, если образцы КИМов, напечатанных, например, на Камчатке (с учетом разницы во времени экзамен там начинается раньше, чем в Приморье. - Прим. автора) по каким-то причинам «утекут» в интернет, выпускникам нашего региона они все равно не пригодятся.

Для осуществления печати КИМов все пункты проведения итогового экзамена к маю будут дополнительно оснащены техникой - компьютерами и специальными принтерами. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Приморского края, кроме того, регион получит федеральное софинансирование.

Одним из целевых индикаторов государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2020 годы является снижение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. Общая доля таких выпускников не должна превышать 2,5%.

- Сколько всего денег заложено в бюджете-2018 на проведение итоговой аттестации?

- На текущий год запланировано около 50 млн рублей. Основная часть этих средств пойдет на обеспечение видеотрансляции из пунктов проведения экзамена. Кроме того, запланирована выплата компенсаций работникам пунктов сдачи ЕГЭ, а также верификаторам экзаменационных работ. Конечно же, в эту сумму входят и затраты на расходные материалы, на программное обеспечение, на обучение специалистов, участвующих в проведении экзамена.

- Каково общее количество участников итоговой аттестации-2018 в Приморье? Какие предметы пользуются наибольшей популярностью у выпускников края?

- Всего экзамены в Приморье будут сдавать 10670 человек. Из них 9390 - выпускники текущего года. В ЕГЭ-2018 также примут участие 969 выпускников прошлых лет, 362 человека, окончивших учреждения среднего профессионального образования, и 29 человек, не прошедших итоговую аттестацию в минувшем году. Для них организуют 86 пунктов проведения единого экзамена. На итоговую аттестацию учеников девятых классов в Приморье заявлено 18600 человек, в том числе 845 человек, обучающихся в структурных подразделениях вузов и образовательных учреждениях Министерства обороны РФ.

Говоря о популярности тех или иных предметов, напомню, что обязательными для сдачи являются русский язык и математика. Математику можно сдать и в базовой версии, и дополнительно - в профильном варианте, необходимом для поступления на ряд специальностей в вузах. Кстати, многие выпускники выбирают оба варианта. Кроме того, в число наиболее популярных предметов входят обществознание, физика, история и биология.

- Будут ли сдавать выпускники школ Приморья какие-либо иностранные языки помимо английского?

- Немецкий язык для сдачи на ЕГЭ в 2018 году выбрали три человека, французский и испанский - по одному. Что касается английского языка, то в последние четыре года мы видим тенденцию роста количества выпускников, сдающих этот предмет.

- Какие меры безопасности будут предприниматься при проведении единого госэкзамена в Приморском крае? Как осуществляется контроль непосредственно во время проведения экзамена?

- В соответствии с поручением президента России, в каждом пункте сдачи ЕГЭ обязательно дежурят сотрудники полиции, а все люди, входящие в пункт сдачи экзамена, проходят через металлодетектор. Непосредственно во время проведения экзамена в ПП находятся сотрудники отдела контроля, а также общественные наблюдатели - в том числе федеральные, по поручению Рособрнадзора прибывшие в Приморье из других регионов. В аудиториях, где проходит сдача экзамена, ведется видеонаблюдение. Изображение со всех видеокамер в пунктах сдачи в режиме онлайн поступает в созданный в регионе ситуационный центр.

Хочу заверить выпускников в том, что все камеры работают, и пишут не только видео, но и звук. Видеозаписи, которые по каким-то причинам не удается отсмотреть сразу, обязательно пересматриваются общественными наблюдателями, специалистами краевого департамента, а также на федеральном уровне. Все записи хранятся в течение трех лет, и, в случае выявления нарушения уже после проведения экзамена, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а результат экзамена может быть аннулирован.

- Кто может стать общественным наблюдателем при проведении единого госэкзамена?

- Общественным наблюдателем на ЕГЭ может стать любой совершеннолетний житель Приморья. В основном в наблюдатели идут молодые люди, которые сами недавно сдавали ЕГЭ и хорошо знают процесс изнутри. Плотно сотрудничаем с приморским отделением Российского союза молодежи, который помогает нам в подготовке и обучении общественных наблюдателей.

Вызывает интерес наблюдение и у родителей школьников, которые будут выпускаться через год-два. Для этого необходимо обратиться в департамент образования и науки Приморского края и заполнить специальную форму заявления. Единственное ограничение при отборе наблюдателей - это так называемый конфликт интересов: наблюдателем не может стать тот, чей близкий родственник сдает госэкзамен в текущем году.

- Сколько приморцев в 2018 году сдает единый госэкзамен досрочно?

- В 2018 году ЕГЭ традиционно проходит в три этапа. Досрочный период ЕГЭ уже стартовал и завершится 11 апреля, основной пройдет с 28 мая по 2 июля. Дополнительный - с 4 по 15 сентября.

На досрочный период сдачи ЕГЭ по краю заявлено 222 участника, в том числе выпускники прошлых лет. Кроме того, в феврале экзамен сдали те, кто находится в местах заключения. На базе школы №77 во Владивостоке организован пункт проведения досрочного ЕГЭ по всем предметам, за исключением английского языка - этот экзамен примут в школе-интернате для одаренных детей ВГУЭС.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Как происходит верификация работ? Знает ли верификатор, чья работа находится у него в руках?

- Напомню, что все заполненные КИМы упаковываются в специальный конверт. Все конверты поступают в штаб пункта проведения ЕГЭ, где под видеонаблюдением вскрываются и сканируются. В отсканированном виде бланки отправляются в Региональный центр обработки информации. В региональном центре эти файлы уже обезличены, то есть верификаторы не знают, чью работу они проверяют. Подчеркну, что на региональном уровне проверяются только те части работ, где было необходимо дать предметный ответ.

Задача верификатора - исправить помарки в работе и передать работу на проверку членам предметной комиссии. Каждую работу проверяют два не связанных между собой эксперта. В случае расхождения их оценок работе выставляется более высокий из двух баллов. Если расхождение между экспертами очень большое, то работу проверяет третий эксперт, который анализирует отдельные задания, по которым имеются расхождения. Но и в этом случае итоговый балл считается в сторону увеличения.

На фото: Заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Татьяна Хмель: «Хочу сразу предупредить выпускников - все камеры работают, и пишут не только видео, но и звук. Видеозаписи, которые по каким-то причинам не удается отсмотреть сразу, обязательно пересматриваются общественными наблюдателями, специалистами краевого департамента, а также на федеральном уровне».

Александр САЛКОВ. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.