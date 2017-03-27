Во Владивостоке в ДВФУ прошел мини-форум "Маршрутизатор"

24 марта в столице Приморья в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) прошел мини-форум «Маршрутизатор». Участникам форума наглядно показали, как крупные городские проекты зарождались из маленьких идей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Изначально форум позиционировался как мероприятие, на котором первокурсники ДВФУ познакомятся с теми возможностями проектного развития, которые даёт вуз и город Владивосток. Но аудитория не ограничилась лишь студентами первого курса, многие пришедшие оказались даже и не студентами, а просто заинтересованными людьми. Молодые и амбициозные пришли узнать у опытных спикеров, как развивать, а не загубить свои идеи.

Спикерами выступали люди, которые смогли реализовать свои проекты и вывести их на городской уровень. Они тоже молодые, амбициозные и уже успешные, поэтому и смогли стать для участников форума примером и вдохновителем.

Темы, вокруг которых велись разговоры и проекты, которые были представлены:

Спорт: сеть велопрокатов «Сам себе велосипед»; board shop ADVANCE; батутный центр JUMPinc; танцевальный центр «Этажи»; фестиваль по трикингу Pacific Jam.

Культура и искусство: мастерская ET Lettering; производственная мастерская Concrete Jungle; проект WeDraw; мастерская монументального искусства «Квадролампа» и 33+1; ЦСИ «Заря» и арт-резиценция «Заря»; Приморский Океанариум; пространство для интеллектуального досуга «БУК»; Владивостокская школа современного искусства; фестиваль светового искусства «ПУСК».

Образование: Дальневосточное представительство фонда «Сколково»; проект Sience Slam; проект «Точка роста» в кампусе ДВФУ; проект «3d-тур по кампусу ДВФУ»

Медиа и бизнес: интернет – журнал «ВЛАДИВОСТОК-3000»; студенческое СМИ «DVFU.INFO»; медиа-проекта об искусстве «NEST»; проект «Мандарин-маркет»; сеть «Мастерская панды»; макетная мастерская «ПроМакет»; производственная мастерская «FALAZA»; сеть цветочных мастерских «МАЙ-МАЙ».

Главный редактор интернет-журнала о городе «ВЛАДИВОСТОК-3000» Мария Володина поделилась своим мнением: «Я думаю, что такие мероприятия нужны людям, чтобы вдохновлять их на собственные проекты; чтобы они развивали и меняли наш Владивосток к лучшему».

Софья ПОДОШВЕЛЕВА. Фото: Анастасия МАРТЫНОВА.