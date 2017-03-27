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В середине предстоящий недели в Приморье ожидаются небольшие осадки

27 Марта 2017, 15:26 | Приморье

Виной этому будет пришедший циклон, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

На этой неделе Приморье будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Это станет причиной неустойчивой погоды в крае. Временами пройдут кратковременные осадки.

В предстоящие сутки облака вторичных фронтальных разделов, которые будут перемещаться с севера, в отдельных районах вызовут кратковременные осадки. Фон температуры сохранится на уровне предыдущих суток, +3…+12 °C.

В середине недели, 29–30 марта, по территории края будет перемещаться циклон, и погода ухудшится. Значительных осадков пока не ожидается, но площадь их распространения и интенсивность увеличится. Фон температуры не изменится.

Во Владивостоке во вторник, 28 марта, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температурный фон без существенных изменений, +5…+8 °C.

В среду днём, 29 марта, уплотнится облачность, в конце дня в городе начнётся небольшой дождь. К утру 30 марта осадки прекратятся, усилится северный ветер. Температура ночью 0…+3 °С, днём +7…+10 °С.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: погода  осадки 



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