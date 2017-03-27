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Воспитанники детских домов Приморья проведут "Каникулы с пользой"
«Каникулы с пользой» - так называется очередной проект Благотворительного фонда добровольной помощи детям «Владмама», адресованный детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Это шестидневное путешествие из детского дома в страну профессий и новых знаний о самостоятельной жизни. Его совершат 20 ребят из детских домов края в возрасте 13–17 лет.
Насыщенную событиями неделю во Владивостоке для них подготовили волонтеры фонда «Владмама», а также партнеры одноименного портала — предприятия и организации столицы Приморья. Все расходы по проживанию, питанию, экскурсионному обслуживанию, оплате работы психологов и преподавателей удалось обеспечить благодаря жертвователям фонда.
Проект «Каникулы с пользой» продолжает тему подготовки детей, чье детство проходит в казенном учреждении, к самостоятельной жизни и дальнейшей социализации за пределами детского дома. Он проходит в рамках программы «Я — Личность!», которую уже несколько лет реализует фонд «Владмама». Программа разрабатывалась специально для детей-сирот, с максимальным учетом их возраста и жизненных интересов. Каждый из шести дней будет насыщенным, полезным и интересным.
О том, как родилась идея проведения специальной смены с погружением в мир профессий, рассказывает учредитель Благотворительного фонда помощи детям «Владмама» Ольга Романова:
«В одном из детских домов края мы, как обычно, общались с ребятами и одной из девушек - умнице, красавице, нашей помощнице, выпускнице этого года - задали простой, и в то же время очень сложный вопрос — «Кем ты хочешь стать?». Необходимость делать сложный выбор — выбор будущей профессии — зачастую ставит в тупик и детей, растущих в обычных семьях. Но тут мы столкнулись даже не с ответом, а с напускным безразличием и привычным инфантильным пожиманием плеч. «Не знаю, куда получится…»
Бездна. Констатация безысходности. Какое-то бессознательное состояние. И это состояние среди выпускников детских домов — как вирус, передающийся взглядом: посмотрел на соседа и заразился. Но не потому, что ей, как и другим детям, которые готовятся выйти из стен детского дома в самостоятельную жизнь, все равно. Нет, им не все равно. Им страшно, они совершенно не верят в себя, не знают, какие профессии бывают и совершенно не представляют, что это значит — «дело жизни». Они не понимают, каково это — делать осознанный выбор чего-либо. И каковы могут быть последствия этого выбора. Всю их жизнь выбор за них делают другие люди: что поесть, во что одеться, чем заняться, какие хороводы водить, в каких праздниках участвовать.
Не знают, не умеют, не хотят, а точнее, так - не хотят, потому что не знают и не умеют.
Вот эти два пробела в теме выбора профессии мы и хотим восполнить. С помощью профессионалов из Центра профориентации «ПроОриента» мы намерены рассказать и показать ребятам, как ориентироваться в мире профессий, какие профессии бывают, что такое «мои способности», и из чего они складываются. Отдельная благодарность – партнерам проекта за поддержку».
Участников смены «Каникулы с пользой» уже ждут на экскурсии в самых разных предприятиях Владивостока. Им предстоят и практические испытания, например, найти дорогу из пункта А в пункт Б в большом городе и вовремя добраться в пункт назначения.
Смена «Каникулы с пользой!» для ребят из детских домов Большого Камня, Кавалерово, Спасска-Дальнего, Вольно-Надеждинского, Новошахтинска, Артема, Партизанска и Владивостока откроется 26 марта и продлится до 31 марта.
Напомним, в мае 2016 года волонтеры фонда «Владмама» в рамках программы «Я — Личность!» провели насыщенный и полезный для ребят конкурс «Стань Лидером!». Майский этап был посвящен проверке знаний и навыков детей на тему самостоятельного приготовления еды. В сентябре участники конкурса отправились на специальную смену «Стань Лидером!» во Всероссийский детский центр «Океан». Оба мероприятия были подготовлены и обеспечены средствами добровольных пожертвований в фонд «Владмама».
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