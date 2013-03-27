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Учительница из Приморского края стала победителем Всероссийского конкурса "Безопасность в Интернете"
Татьяна Владимировна Панкова, жительница Приморского края, получила памятную грамоту и ценный приз - планшетный компьютер AsusTransformer - за победу во Всероссийском конкурсе педагогических разработок по теме «Безопасность в Интернете» для учителей общеобразовательных школ, который провел «Ростелеком».
Конкурс проводился в трех номинациях – «Лучшая разработка для начальной школы», «Лучшая разработка для средней школы», «Лучший видео-урок».
По итогам электронного голосования Экспертного совета Татьяна Владимировна Панкова - учительница из поселка Кавалерово Приморского края - стала победительницей в номинации «Лучшая разработка для начальной школы».
Всего на конкурс были поданы более 700 оригинальных работ от учителей школ из всех регионов России. Прием работ на Конкурс проходил в период с 25 сентября по 14 декабря 2012 года, после чего работы оценивал Экспертный совет, состоящий из ведущих специалистов в области образования и информационных технологий. Эксперты оценивали работы путем электронного голосования по шкале, размещенной на сайте конкурса www.safe-internet.ruи обеспечившей независимость оценок.
Все работы победителей открыты для свободного просмотра на сайте конкурса www.safe-internet.ru.
Все собранные материалы компания планирует систематизировать и переработать в уникальное методическое пособие с целью дальнейшей апробации и внедрения в учебные планы общеобразовательной школы страны, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
«Ростелеком» является традиционным лидером российского рынка Интернет–услуг. Суммарная емкость клиентских подключений «Ростелекома» превышает 2,3 Тбит/с, что кратно больше аналогичного показателя любой другой российской компании.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
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