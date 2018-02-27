Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут держать хвост трубой
Гороскоп на неделю с 27 февраля по 4 марта
ОВЕН. На этой неделе планировать свой бюджет вам просто необходимо. Вероятны некоторые проблемы с недвижимостью, которые не следует решать под «горячую руку». Ваши финансовые документы на работе должны быть приведены в идеальный порядок, так как в пятницу возможна внезапная проверка.
ТЕЛЕЦ. Побалуйте себя от души, не отказывайте себе в маленьких прихотях, не бойтесь тратить деньги. Ресурсы быстро восстановятся. Развлекитесь в выходные с друзьями как следует, ведь не так часто выпадает такая возможность.
БЛИЗНЕЦЫ. Ситуация предоставит вам шанс показать себя и укрепить свою деловую репутацию. Если вы удачно завершите один проект, вам тут же предложат другой. Но для этого необходимо мобилизовать силы и предложить как можно больше креативных идей. Звезды сулят вам прибыль и успех.
РАК. Финансовое положение стабильно, хотя роскоши не обещает. Хоть в чем-то нужно проявить скромность. Поэтому с планированием крупных покупок стоит подождать, постарайтесь быть благоразумными, и все к вам придет. Ваш спутник жизни также порадует вас достижениями в бизнесе.
ЛЕВ. Финансовое положение немного стабилизируется, но все же будет далеко от желаемого. В начале недели не верьте лести новых партнеров, проанализируйте ситуацию и действуйте по своему усмотрению. Дети потребуют материальных вложений и непредвиденных затрат.
ДЕВА. Вероятна прибавка к заработной плате или премия. В среду лучше вам не участвовать в авантюрах даже на самых привлекательных условиях. В выходные вас может охватить несвойственное вашей натуре транжирство, поэтому лучше заранее сделать заначку.
ВЕСЫ. Эта неделя стабильна в финансовом плане. Но в четверг возможны проблемы с кредитными картами и он-лайн покупками. Будьте внимательны. Не доверяйте непроверенным сайтам.
СКОРПИОН. Финансовые возможности позволят реализовать ваши заветные планы. У вас будет много интересной и значимой работы, вас ожидает карьерный рост и прибыль. Начальство оценит ваши усилия и нестандартный подход.
СТРЕЛЕЦ. Денежный фон недели вполне для вас благоприятен. Появится возможность привести в порядок финансовые дела и увеличить свои доходы. В понедельник и во вторник возможны новые денежные поступления. В субботу велик шанс сделать выгодную покупку.
КОЗЕРОГ. Эта неделя не позволит экономить, трат будет много. Но старайтесь делать покупки с умом. Потратьте часть денег на обучение, не забывайте о расходах на медицинские услуги. Приобретите что-то элегантное, что обновит и украсит ваш гардероб.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник желание быть экономным может сыграть с вами злую шутку, помните, что скупой платит дважды. Во вторник вы можете рассчитывать на долгожданные денежные поступления. В воскресенье не увлекайтесь, не стоит платить в ресторане за всю компанию.
РЫБЫ. Финансовое положение в эти дни у вас может оказаться весьма скромным. Но не беспокойтесь, в ближайшее время ситуация будет медленно, но верно улучшаться. Во вторник постарайтесь не носить с собой крупных сумм денег: ни своих, ни чужих.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Новости тематики
- В Приморье 400 автоматических камер следят за дальневосточным леопардом
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут держать хвост трубой
- Как помочь "лишним людям"?
- Местами в Приморье температура опустится до -32°C
- Экс-мэр Владивостока прокомментировал планы судебных новаций
- Еще три семьи в Находке получат квартиры с помощью "Терминала Астафьева"
- Дружбу не купишь
- Губернатор отменил в Приморье суровую зиму
- Приморцы выписали около 200 тысяч экземпляров печатных изданий
- Гимназическая сила
Новости раздела
- В Приморье 400 автоматических камер следят за дальневосточным леопардом
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут держать хвост трубой
- Семнадцать лет назад на Дальнем Востоке начался разгром самой крупной банды
- Как помочь "лишним людям"?
- В Приморье обсудят роль муниципалитетов
- Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
- Виталий Веркеенко: "Здравия желаю. Честь имею"
- Приморцам не рады в вузах родного края
- В Приморье стартует круизный сезон
- В Приморье нацпарк "Бикин" будет принимать туристов круглогодично
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
- Время обзаводиться жильем
- На Камчатке биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова готовят к открытию "Берингии"
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Активное строительство метанолового завода в Амурской области начнется в 2019 году
- В Амурской области 6-километровый участок автодороги Зея – Тыгда готовится к сдаче
- Есть ли в Приморье нефть, о которой говорил врио губернатора?
- В драмтеатре Комсомольска-на-Амуре "поселился" амурский тигр
- Крупнейший приморский хлебокомбинат вытесняют из торговых сетей