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Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут держать хвост трубой

27 Февраля 2018, 18:10 | Приморье

Гороскоп на неделю с 27 февраля по 4 марта

ОВЕН. На этой неделе планировать свой бюджет вам просто необходимо. Вероятны некоторые проблемы с недвижимостью, которые не следует решать под «горячую руку». Ваши финансовые документы на работе должны быть приведены в идеальный порядок, так как в пятницу возможна внезапная проверка.

ТЕЛЕЦ. Побалуйте себя от души, не отказывайте себе в маленьких прихотях, не бойтесь тратить деньги. Ресурсы быстро восстановятся. Развлекитесь в выходные с друзьями как следует, ведь не так часто выпадает такая возможность.

БЛИЗНЕЦЫ. Ситуация предоставит вам шанс показать себя и укрепить свою деловую репутацию. Если вы удачно завершите один проект, вам тут же предложат другой. Но для этого необходимо мобилизовать силы и предложить как можно больше креативных идей. Звезды сулят вам прибыль и успех.

РАК. Финансовое положение стабильно, хотя роскоши не обещает. Хоть в чем-то нужно проявить скромность. Поэтому с планированием крупных покупок стоит подождать, постарайтесь быть благоразумными, и все к вам придет. Ваш спутник жизни также порадует вас достижениями в бизнесе.

ЛЕВ. Финансовое положение немного стабилизируется, но все же будет далеко от желаемого. В начале недели не верьте лести новых партнеров, проанализируйте ситуацию и действуйте по своему усмотрению. Дети потребуют материальных вложений и непредвиденных затрат.

ДЕВА. Вероятна прибавка к заработной плате или премия. В среду лучше вам не участвовать в авантюрах даже на самых привлекательных условиях. В выходные вас может охватить несвойственное вашей натуре транжирство, поэтому лучше заранее сделать заначку.

ВЕСЫ. Эта неделя стабильна в финансовом плане. Но в четверг возможны проблемы с кредитными картами и он-лайн покупками. Будьте внимательны. Не доверяйте непроверенным сайтам.

СКОРПИОН. Финансовые возможности позволят реализовать ваши заветные планы. У вас будет много интересной и значимой работы, вас ожидает карьерный рост и прибыль. Начальство оценит ваши усилия и нестандартный подход.

СТРЕЛЕЦ. Денежный фон недели вполне для вас благоприятен. Появится возможность привести в порядок финансовые дела и увеличить свои доходы. В понедельник и во вторник возможны новые денежные поступления. В субботу велик шанс сделать выгодную покупку.

КОЗЕРОГ. Эта неделя не позволит экономить, трат будет много. Но старайтесь делать покупки с умом. Потратьте часть денег на обучение, не забывайте о расходах на медицинские услуги. Приобретите что-то элегантное, что обновит и украсит ваш гардероб.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник желание быть экономным может сыграть с вами злую шутку, помните, что скупой платит дважды. Во вторник вы можете рассчитывать на долгожданные денежные поступления. В воскресенье не увлекайтесь, не стоит платить в ресторане за всю компанию.

РЫБЫ. Финансовое положение в эти дни у вас может оказаться весьма скромным. Но не беспокойтесь, в ближайшее время ситуация будет медленно, но верно улучшаться. Во вторник постарайтесь не носить с собой крупных сумм денег: ни своих, ни чужих.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  гороскоп 



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