Семнадцать лет назад на Дальнем Востоке начался разгром самой крупной банды

Сегодня в это трудно поверить, но в феврале 2001 года они контролировали 15 процентов территории страны. И с этим что-то нужно было делать...

В феврале 2001 года на Дальнем Востоке России произошло событие, после которого стало ясно, что регион, десятилетие лишенный всякого пригляда со стороны федеральных властей, в одном шаге от того, чтобы окончательно погрузиться в пучину бандитского беспредела

В 90-е годы страну захлестнула настоящая эпидемия преступности. Дальний Восток контролировала могущественная группировка «Общак», которая по размаху своей деятельности и влиятельности вполне могла конкурировать с печально известной орехово-медведковской ОПГ столицы.

Дальневосточные бандиты активно орудовали в школах, рекрутируя новых бойцов из числа подростков, и не стеснялись в выборе методов устрашения: «Общак» стал первой бандой 90-х, членов которой осудили за терроризм. Об этом материал «Ленты.Ru».

Вор-самозванец

Будущий лидер одного из самых масштабных в советском и постсоветском пространстве преступного сообщества «Общак» Евгений ВАСИН (он же Батя, он же Джем) появился на свет 10 ноября 1951 года в роддоме города Борзя Читинской области.

Будущему лидеру одного из самых масштабных в советском и постсоветском пространстве преступного сообщества Евгению Васину отца заменил дядя - Тимофей Васин, герой Гражданской войны и сотрудник Объединенного государственного политического управления при Совете народных комиссаров. Не помогло…



Вскоре после рождения ребенка семья переехала в Комсомольск-на-Амуре. Вырос Евгений без отца, которого ему всеми силами пытался заменить дядя - Тимофей ВАСИН, герой Гражданской войны и сотрудник Объединенного государственного политического управления при Совете народных комиссаров.

Впрочем, с толковым воспитанием родственник не преуспел. В возрасте 15 лет Евгений угодил на скамью подсудимых за «хулиганку» и вскоре отправился на два года в колонию для несовершеннолетних. Освободившись по истечении срока, долго парень на воле не погулял и опять попал за решетку по той же статье, только уже на три года. На этом тюремная чехарда в биографии Васина не закончилась: в 1973-м он получил пять лет за избиение милиционера, годом позже ему за тот же проступок добавили еще 12 месяцев, ну а после отсидки молодчик вновь начал злостно хулиганить. На зоне он и обзавелся необычной кличкой - Джем. Прозвище появилось по цепочке Евгений - Жека - Джек - Джем. Последняя «ходка», в корне изменившая судьбу Васина, произошла в 1983 году.

Угодив в колонию, расположенную в Тюменской области, Джем неожиданно самокороновался в «воры в законе». Что примечательно: во время отбывания предыдущих сроков Васин открыто противостоял этой касте и даже создал СИА - «союз истинных арестантов», объединив под собой зеков, которые всячески отрицали воровские понятия. «Законники» плевались, но сделать ничего не могли: силовая поддержка Джема росла с каждым днем. Кроме этого, он старался поддерживать нормальные отношения с руководством тюремных заведений, работал на производстве колючей проволоки для запретных зон и какое-то время в статусе слесаря свободно передвигался по территории колонии, что было показателем наивысшего доверия со стороны начальства.

Прознав, что в их рядах произошло самовольное пополнение, воры стали готовить акт возмездия для зарвавшегося «новичка». А карался такой поступок не иначе как смертью. И тут Джему крупно повезло. Как раз в это время в криминальной среде поднялся вопрос об этническом неравенстве: оказалось, что 90 процентов «законников» приходится на кавказцев, процент славянских воров был куда меньше. И чтобы не обострять зреющий на этой почве конфликт, было принято беспрецедентное решение: не казнить, а короновать Васина. Так, несмотря на свой проступок и то, что у него не было ни одной ходки за кражу, Джем стал первым вором в законе среди обитателей Дальнего Востока. И этим статусом он воспользовался с лихвой.

Дальневосточный «спрут»

Вернувшись в 1987 году в Комсомольск-на-Амуре - город, который считал родным, - Джем начал объединять вокруг себя бывших спортсменов и представителей всех криминальных структур. Воры, грабители, убийцы, торговцы наркотиками - всем им находилось место под «теплым крылом» Васина, который для пущей важности козырял дружбой со знаменитым вором в законе Вячеславом ИВАНЬКОВЫМ (Япончик). Джем сообразил поделить город на зоны, со своими начальниками и рядовыми бойцами: так проще было управлять подданными, которые являлись сборщиками дани каждый в своем секторе. Охватили все, даже школы: старшеклассников обязали делать посильные взносы в общее дело. Все деньги стекались в общий фонд, «общак». Именно так и стала называться группировка Васина.

Понимая, что один вор хорошо, а двое лучше, Джем короновал семерых своих приспешников. Среди них были Сергей ЛЕПЕШКИН (Лепеха) и Олег ШОХИРЕВ (Леший), которые и не задерживались-то стражами порядка ни разу, не говоря уже об обязательных для воров в законе тюремных сроках. Укрепив власть на своей вотчине, Васин решил замахнуться на соседские города. Ведь в большинстве из них тоже не было весомых управленцев из криминальной прослойки. Проседая под напором авторитетного бандита, один за другим Джему покорились Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Магадан и Благовещенск. Устоял лишь Владивосток: приморские «братки» отличались особой свирепостью, поэтому Васин решил поберечь своих ребят.

Да и зачем? Перспектива управлять теневым сектором в «покоренных» городах открывала небывалые финансовые возможности. Так, вскоре в каждом из подчиненных населенных пунктов появились свои смотрящие, а на предприятиях и в портах - крепкие бойцы, которые пояснили коммерсантам, с кем теперь надо делиться. Проценты от отгрузок китайских и японских товаров потекли в карман Джема. Туда же добавились дивиденды от наркотрафика, вывоза цветных металлов за границу, экспорта рыбной промышленности... Особенно прибыльной оказалась продажа икры и камчатского краба - за них платили валютой. Имела банда прибыль и от нефтяной разработки Сахалинского шельфа. По данным правоохранительных органов, за все свои годы правления Васин сколотил состояние около 4-6 миллионов долларов.

Население Дальнего Востока поделилось на две части: одни презирали новоиспеченного «короля» преступного мира, другие считали его настоящим благодетелем, царем-батюшкой, отстаивающим исключительно интересы региона. Васин, в свою очередь, очень активно работал на свой имидж. Он, наподобие политиков, даже открыл приемную, куда от горожан поступали различного рода жалобы. Время на разбирательства - кто прав, а кто виноват - подчиненные Джема старались не тратить: есть проблема - будет решение, так скорее можно добиться народной популярности. С подачи главы ОПС был написан гимн города, создание которого Васин поручил популярной в то время певице Наталье ШТУРМ. Артистка с заданием справилась, и главная песня города снискала огромную популярность у патриотично настроенных горожан. Что не могло не добавить баллов в копилку популярности Джема.

Бандит под маской Робин Гуда

Глядя на записи моментов, где Васин общается с правоохранительными органами, возникает впечатление, что он сам прочно уверовал в свой образ дальневосточного Робина Гуда, настолько искренним смотрится возмущение бандита подозрениями в свой адрес. Местные жители вспоминают стычку авторитета со стражами порядка, которые пытались заставить телохранителей Джема (на него к этому моменту уже неоднократно покушались враги) сдать незаконно имеющиеся при них охотничьи ружья. Васин был в ярости. «Вы что, не хотите, чтобы они меня защищали?» - кричал он в лицо стоящего перед ним милиционера.

Любопытной вышла история с одним из местных журналистов, который в своей статье указал о принадлежности Васина к воровскому сообществу. За что сразу же получил судебный иск от Джема. Властелин пера не растерялся и заявил, что готов заплатить указанную сумму за моральный ущерб. Но лишь в том случае, если истец самолично придет в зал судебных заседаний и в присутствии тележурналистов заявит, что не является вором в законе. По преступным понятиям, сделать такое заявление - значит отречься от воровского титула, и журналист это знал. Иск был отозван.

В 1996 году Васин создал благотворительную организацию «Сострадание». В попечительский совет, помимо самого Евгения, вошли представители писательского мира и значимые дальневосточные педагоги. «Лицевой стороной» фонда была помощь людям, оставшимся без определенного места жительства. Восхищавшиеся широтой души Джема горожане либо закрывали глаза, либо даже не подозревали о существовании параллельной деятельности «Сострадания» - активного финансирования нужд зеков.

Но самой скандальной вышла история с лагерями для несовершеннолетних жителей Комсомольска-на-Амуре. На живописном островке Малайкин посредством финансирования Джема была организована летняя коммуна для подростков из неблагополучных и малоимущих семей. Желающих попасть на отдых хоть отбавляй. В связи с популярностью затеи к Васину потянулись местные журналисты, которым Джем тут же поведал о желании вырастить из тинейджеров мужского пола настоящих бойцов, способных постоять за себя и свою девушку. Приезжающим в лагерь корреспондентам гордо демонстрировались групповые тренировки по единоборствам и уроки по выживанию в экстремальных условиях.

Впрочем, красивая картинка сворачивалась сразу же после отъезда представителей СМИ, и с ребятами начинались совсем другие занятия. Элита «преподавательского» состава - преступники-рецидивисты Виктор ДАВЫДЕНКО, Павел ЕСИН (он единственный из «общаковских» успел отбыть срок за мужеложство) и Сергей КРИВОВ - принимались объяснять воспитанникам основы воровских законов. А после утомительного трудового дня «учителя» расслаблялись: когда стражи порядка все же накрыли лагерь «особого режима», они обнаружили огромное количество ящиков с водкой и шампанским. К слову, на тренинги иногда приезжал и сам Джем: «верховный главнокомандующий», собрав ребят в актовом зале, проводил кратковременные летучки. Суть красноречивых высказываний босса сводилась к одному: можно воровать, можно грабить, но никогда не надо забывать о сплотившей воспитанников и Васина дружбе.

Такая работа дала свои плоды: к моменту ликвидации лагеря, «общаковские» успели-таки вырастить себе не один десяток преданных бойцов, которые ради своих начальников были готовы идти на самые кровавые и жуткие преступления. Они не спрашивали причину, не интересовались последствиями, просто шли и исполняли задание. Именно на совести некоторых из этих молодчиков лежат жизни невинных молодых жителей Комсомольска-на-Амуре, которые погибли при поджоге кафе «Чародейка».

Пепел «Чародейки»

Эта леденящая кровь история в итоге и положила конец криминальной карьере Джема. В конце июня 2000 года за щедро накрытым столом Васин собрал своих ближайших сподвижников: Эдуарда САХНОВА (Сахно) и самолично коронованных Лешего и Лепеху. Повод был достойный - год со дня смерти почившего ранее брата бандита.

Впрочем, поминали родственника мафиози недолго, и вскоре основательно подвыпивший Джем начал делиться с присутствующими насущными проблемами. А именно подробностями конфликта с местным бизнесменом Эдгардом ЗАЙЦЕВЫМ. Тот мало того, что не захотел делиться с мафиози своими доходами от шлакоотвала одного из местных металлургических предприятий, так еще в ответ на все угрозы «общаковских» написал заявление в милицию. Такой поворот настолько взбесил Васина, что он решил в отместку сжечь кафе, директором которого был Зайцев.

Подготовка к «операции» заняла более полугода. Вечером 22 февраля 2001 года в помещение кафе, расположенного на проспекте Первостроителей, ворвались четверо бандитов, в руках которых были стеклянные банки с зажигательной смесью. Ее преступники изготовили накануне собственноручно по рецепту своих «учителей» из летнего лагеря, но с новаторским подходом: для того, чтобы пламя «прилипало» к телам посетителей, отморозки добавили в банки муку и сахар. Справа от входа расположилась компания школьников: 16-летняя местная жительница Анна ЛОЖКИНА отмечала свой день рождения. На праздник, помимо одноклассников, она пригласила свою любимую учительницу, 25-летнюю Юлию КУТКОВУЮ. Их столик на беду был самым многолюдным. И именно туда полетела одна из первых смертельных банок. Юлия, Анна и ее подруга Алина погибли.

Среди посетителей поднялась страшная паника, народ, не видя практически ничего из-за дыма, бросился искать выход. Один из бедолаг невольно толкнул зазевавшегося бандита Владимира БАЖЕНОВА, и он, потеряв равновесие, упал прямо в горящую субстанцию. Возопившего от боли молодчика выволокли на улицу подельники. Один из них тут же заблокировал дверь кафе, не давая несчастным горожанам вырваться из объятого пламенем заведения, двое других стали тушить полыхающего «коллегу». Сделать это было не так-то просто: негодяй, собственноручно подсыпавший в смесь муку и сахар, в итоге угодил в свой же капкан. К моменту, когда Баженова потушили, тот молил «друзей» лишь об одном - помочь ему избавиться от адской боли и доставить его в больницу. Те выполнили просьбу частично: затащили за гаражи и повесили, инсценировав самоубийство.

А тем временем прибывшие на место пожарные справились с пламенем, охватившим «Чародейку». Итог теракта ужаснул весь город: погибли 8 посетителей в возрасте от 15 до 25 лет (четверо из них сгорели заживо), 20 человек с обезображенными ожогами телами оказались на больничных койках. В том, что целью нападения было именно убийство посетителей, никто и не сомневался.

- Если бы хотели помешать нашему бизнесу - кафе работало 24 часа в сутки - можно было прийти и в пять утра его сжечь, когда не было народу, - заявил в интервью передаче «Чистосердечное признание» директор Эдгард Зайцев. - Я знаю одно: что люди, которые это делали, шли сжигать народ.

Падение Джема

Кто был заказчиком кровавой расправы, выяснили вскоре после обнаружения тела Баженова. То, что организатором столь жуткого преступления оказался Джем, стало неожиданностью даже для некоторых стражей порядка. Ведь ранее Васин был известен своими четкими принципами по отношению к несовершеннолетним. Например, за некоторое время до поджога кафе он узнал: его бойцы перестарались при расправе с конкурентами, убив маленького ребенка, который стал случайным свидетелем преступления. Авторитет вызвал к себе главаря провинившейся бригады и недолго побеседовал с ним за закрытыми дверями. После чего горе-бандит собрал всех участвовавших в убийстве подчиненных, они выехали за город, встали в тесный круг и, обнявшись, подорвали сами себя гранатой. Приближенные к «Общаку» судачили: очевидно, Васин обрисовал им такие жуткие последствия их проступка, что даже такая страшная гибель привиделась преступникам легким избавлением.

Впрочем, сомнений в причастности Васина к теракту у следователей не было. Сначала милиционеры задержали троих поджигателей «Чародейки» (все они получили пожизненные сроки заключения), а следом за ними и самого Джема. Тот сопротивления при аресте не оказал - напротив, сидел и ждал оперативников с приготовленной заранее сумкой с вещами. Вероятно, Васин думал, что такую влиятельную фигуру, как он, просто не могут упечь за решетку и скоро он силами оставшихся на свободе сподвижников выйдет на волю. Но судьба распорядилась по-другому: 22 октября 2001 года один из самых могущественных и богатых криминальных авторитетов России в возрасте 49 лет умер в СИЗО Хабаровска от острой сердечной недостаточности. Осматривавший его врач исключил возможность насильственной смерти. Самой вероятной причиной, приведшей к гибели Джема, считают его губительное пристрастие к алкогольным напиткам.

Хоронили Евгения Васина «всем миром»: проводить Джема в последний путь съехались авторитеты со всех уголков России. Размещали все прибывающих и прибывающих гостей с трудом: номера в пяти городских гостиницах были к этому времени заняты ранее явившимися скорбящими. Кто-то так и не добрался: в самолете, направляющемся в Хабаровск, от сердечного приступа скончался спешивший почтить память Джема 47-летний авторитет Реваз ЦИЦЕШВИЛЛИ (Цица). В день погребения траурная церемония растянулась на полгорода, а на местном кладбище были отменены похороны других горожан. Упокоив главу ОПС на самом «козырном» из всех возможных мест на погосте (перед тем, как опустить гроб с телом Васина, яму выстлали бархатом), «братва» отправилась поминать начальника. По воспоминаниям очевидцев, в этот день весь город словно замер, погрузившись в траур по «благодетелю». И лишь по местному телевидению целый день транслировались на повторе кадры горящей «Чародейки». Таким образом народу пытались напомнить, кем на самом деле был их кумир.

Последняя война «Общака»

После смерти Васина лидерами ОПГ стали три вора в законе - Сахно, Леший и Олег Семакин (Ева). А вот ближайший сподвижник Лешего Лепеха, который должен был оказаться четвертым властелином Дальнего Востока, до формирования новой верхушки не дожил. Лепешкин за злостные хулиганства получил шесть лет колонии, но отсидел всего полгода: осенью 2003 года его за незаслуженное обладание воровским статусом повесили в собственной камере.

Первые годы троица спокойно продолжала дело Джема, тщательно контролируя все подвластные объекты. А в 2004 году у них неожиданно возник конфликт со смотрящим Хабаровска, бывшим учителем физкультуры Максимом СЕРГЕЕВЫМ (имя изменено). Так повелось, что хабаровский кусок «пирога» всегда был самым проблемным в ОПС. До прихода к криминальной власти Сергеева на вожделенном месте начальника Хабаровска успели побывать трое: Вадим БЕЛЯЕВ (Беляй), Виктор КИСЕЛЕВ (Кисель) и Сергей МЕРКУМЬЯНЦЕВ (Сосед). Все они продержались всего ничего и были расстреляны киллерами. Поговаривали, что за расправой над ними стоял Сергеев, который мечтал стать городским рулевым. Но доказательств его причастности так и не нашлось. После гибели Соседа криминальным главой Хабаровска наконец стал Сергеев.

После смерти Васина он решил уйти в «свободное плаванье» и перестал в полном объеме платить дань «Общаку». Сахно отреагировал моментально: «погоны» смотрящего с Сергеева снял, да еще и с конфискацией имущества - бандиты отобрали у впавшего в немилость авторитета буквально все нажитое. Единственное, чего Сахнов и компания не могли отнять у Сергеева, так это его верных приближенных. Ответ не заставил себя долго ждать: в начале августа 2004 года по иномарке Сахно, на которой он следовал вместе с двумя охранниками, на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре был открыт шквальный огонь. Благодаря мастерству водителя, сумевшего вывести автомобиль из-под обстрела, все остались живы. Охранники были легко ранены, а глава ОПС не пострадал.

Немного оправившись от шока, бандиты заметили припаркованную неподалеку машину, за рулем которой сидел мужчина. Предположив, что он имеет отношение к организации покушения, «общаковские» принялись пытать ни в чем не повинного водителя и, не добившись ничего, в конечном итоге отрезали тому голову. Даже не сомневаясь в том, что заказчиком расстрела были сторонники Сергеева, Сахно решил попросту затравить противника.

Вопреки всем воровским законам, со стороны «Общака» была открыта охота на семью криминального авторитета. Бандиты напали на отца Сергеева и зверски его избили, чудом не похитили его дочь и зарубили племянника, который охранял своих двоюродных братьев и сестер. После смерти родственника Сергеев понял: единственный для него шанс выжить - это обратиться за помощью к стражам порядка. Показаний хабаровчанина, ставшего важным свидетелем, оказалось достаточно для разгрома казалось бы непотопляемого «Общака». В мае 2005 года начались масштабные обыски и задержания причастных к ОПС бандитов. О том, что стражи порядка во всех случаях не ошиблись адресами, свидетельствовал занятный факт: практически в каждой квартире, где обитали подозреваемые, висел портрет их «сенсея» Евгения Васина. Удалось задержать и трех лидеров: Сахно, Лешего и Еву поместили в СИЗО.

Противостояние между бандитами и правоохранительными органами продолжалось четыре года. Трое авторитетов пытались вырваться на свободу. На адвокатов, подкуп свидетелей и попытки умасливания стражей порядка ими было потрачено около полумиллиарда рублей. Когда стало ясно, что это не действует, было решено прибегнуть к другому - запугиванию присяжных заседателей. Тут «общаковцы» достигли определенных результатов. В 2008 году, когда должен был быть вынесен вердикт в отношении 11 участников ОПС, присяжные вышли в переговорную комнату, а назад многие из них так и не вернулись, отказавшись от дальнейшего участия в процессе. Объяснить свое странное поведение они не захотели, но стражи порядка были уверены: граждане стали объектами угроз со стороны бандитов. Завершить процесс удалось лишь в мае 2009 года. Организаторы ОПС, которыми были признаны Сахнов, Семакин и Шохирев, получили большие сроки: Сахно - 25 лет, Ева - 23, а Леший - 20 лет в колонии строгого режима. Еще пятеро бандитов отправились на зону, заработав от 8 до 20 лет лишения свободы. Трое подсудимых были оправданы. ОПС «Общак», которое в свое время контролировало порядка 15 процентов территории всей России, прекратило свое существование. Точнее, могущественная банда распалась на мелкие преступные организации Дальнего Востока...

Пожар в «Чародейке», после которого всем стало понятно - либо государство начнет, наконец, реально бороться с разгулом криминала на Дальнем Востоке страны, либо криминал покончит с государством здесь.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В истории многих ОПГ 90-х есть личности, которые по косвенным признакам могли принимать участие в преступных событиях того времени. Однако их вина так и не была доказана следствием. Во избежание судебных разбирательств «Лента.Ру» изменила имена таких персонажей на вымышленные.

Анна КОМИССАРОВА. Фото из архива.