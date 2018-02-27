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Как помочь "лишним людям"?
Ольге 40 лет. Сейчас вместе с десятилетним сыном она живет в Москве - в свое время семья продала квартиру в небольшом городке на Урале и взяла ипотеку, которую выплачивает до сих пор. Ольга признается: в последние годы она неплохо зарабатывает, вот только сына видит в лучшем случае на выходных. Чтобы прокормить семью, женщина вынуждена браться за любой приработок. Что уж тут говорить о личной жизни, которую все-таки хотелось бы устроить…
Антону - 25. Три года назад он окончил один из известных технических вузов. Тогдашнему выпускнику казалось, что перед ним открыты все пути. Но что-то пошло не так… Постоянной работы у Антона нет - только случайные заработки в интернете. Поиск работы забирает все больше времени и сил. «Я бы даже переехал в другой город, если бы мне предложили хорошую должность», - признается он.
Что объединяет эти, казалось бы, очень разные истории? Никого из их героев нельзя назвать «бедным» в строгом смысле слова, но и до полноценной достойной жизни каждому из них далеко. В России не ведется статистика подобных случаев. А между тем, благополучие общества напрямую зависит от того, станет ли в нем меньше вот таких «лишних людей».
Эту проблему регулярно поднимает в Государственной Думе фракция ЛДПР и ее лидер Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. В начале февраля фракция предложила внести поправки в два федеральных закона, которые касаются неполных семей. В России детей воспитывают 5 млн одиноких матерей и 1 млн одиноких отцов. Сейчас государство поддерживает только малоимущих одиночек с детьми - тех, чей доход ниже прожиточного минимума. ЛДПР выступает за то, чтобы расширить круг претендентов на социальную помощь. После внесения соответствующих изменений, на нее смогут претендовать одинокие родители, у которых среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 20%. Это означает, что Ольга больше не будет считать каждую копейку и работать ночами. А ее сын - в полной мере почувствует материнскую заботу.
«В нашей стране не должно быть безработных, бездомных и голодных», - комментирует инициативу депутатов Жириновский. Чтобы решить проблемы самых незащищенных, по его мнению, нужно создать достойные условия для тех, кто хочет и может обеспечить себя сам, немного поддержав их в трудный период.
А вот ипотечные кредиты в ЛДПР считают злом. «Только жилищные кооперативы, или строит и продает государство. Но убрать эту грабительскую ипотеку», - заявил Владимир Вольфович в одном из недавних интервью. Конечно, как в Советском Союзе, уже не будет, но и бессовестно наживаться на жилищной проблеме у банкиров не получится.
Чтобы облегчить трудоустройство, Владимир Жириновский призывает создать всероссийскую базу вакансий для молодых специалистов и помогать таким, как Антон, перебираться в другие регионы, если там для них найдется работа. В городах можно будет восстановить молодежные жилищные кооперативы, а в сельской местности вообще выделять участки бесплатно.
Некоторые предложения ЛДПР могут показаться чересчур «новаторскими». Но в основе их лежит не разрушительный принцип «отнять и поделить», а разумная адресная поддержка со стороны государства.
Евгений СИДОРОВ.
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