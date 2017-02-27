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Жители Приморья обязаны самостоятельно определять возможность пользования воздушным транспортом

27 Февраля 2017, 16:24 | Приморье

Транспортная прокуратура доводит до сведения жителей Приморья правила авиаперевозок

В 2016 году Министерством транспорта были внесены изменения в федеральные авиационные правила, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской транспортной прокуратуры.

В соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в 2007 году, с изменениями 2016 года, пассажир обязан самостоятельно определить возможность пользования воздушным транспортом, исходя из состояния своего здоровья.

Несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.

Возраст ребенка определяется на дату начала перевозки от аэропорта (пункта) отправления, указанного в перевозочном документе.

Ребенок в возрасте до двух лет, а также ребенок-инвалид в возрасте до двенадцати лет перевозятся только в сопровождении совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста.

Перевозка пассажира, признанного судом недееспособным, осуществляется по ходатайству родителей, усыновителей или опекунов и в сопровождении совершеннолетнего пассажира, способного обеспечить безопасность недееспособного пассажира и безопасность окружающих людей.

Перевозка больного на носилках производится с предоставлением ему дополнительных мест на воздушном судне с оплатой, установленной перевозчиком.

Пассажир из числа инвалидов по слуху и зрению одновременно перевозится в сопровождении пассажира, оказывающего ему помощь в полете.

Пассажир из числа инвалидов, лишенный слуха или зрения, пассажир в кресле-коляске может перевозиться без сопровождающего пассажира.

Пассажир, лишенный зрения, может перевозиться в сопровождении собаки-проводника при предъявлении перевозчику документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, которая должна иметь ошейник и намордник и быть привязана к креслу у ног пассажира, которого она сопровождает.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: траспорт  авиаперевозки 



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