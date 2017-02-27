Жителям и гостям Владивостока предложили огромный выбор подарков к 8 Марта

25-26 февраля во Владивостоке прошла первая в этом году ярмарка Creativespot, приуроченная к Международному женскому дню, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Более 50 городских творческих предпринимателей представили в торговом центре «Центральный» разнообразные подарки для прекрасных дам. Весенняя ярмарка Creativespot прошла во Владивостоке уже третий год подряд. Организаторы всегда стремятся придать мероприятию уникальное оформление, а также представить покупателям оригинальные товары.

















«По нашим наблюдениям, в преддверии 8 Марта горожанам необходимо место, где они смогут найти подарки для прекрасных дам — своих девушек, сестер, мам и бабушек. Формат весенней ярмарки прост: в ассортименте — меньше «брутальных», мужских брендов, больше украшений, милых вещей, особенно близких женской аудитории. При этом представлены и работы творческих молодежных брендов — например, дизайнерские футболки, открытки», — рассказал Деловой газете «Золотой Рог» Виктор Лепский, главный организатор ярмарки, руководитель сообщества Creativespot.

Изделия ручной работы: украшения, мыло, игрушки, яркая одежда и праздничные сувениры, настольные игры и авторские картины – все это было представлено в пестрых рядах ярмарки. Помимо подарков, к услугам гостей был фудкорт и приятная музыка в исполнении известных ди-джеев Владивостока.

Сообщество CREATIVESPOT организует ярмарки во Владивостоке уже пятый год, а площадками для них становятся интересные крупные локации, включая уличное пространство. Зачастую они приурочены к праздничным датам и крупным городским мероприятиям — таким как музыкальный фестиваль V-ROX, День города и т.д.

Истории успеха многих представителей местного молодежного бизнеса начинались с ярмарок, проводимых сообществом Creativespot. Именно здесь предприниматели-новички могут оценить собственные силы и заинтересованность потенциальных клиентов.

Полина ЛАПИНА. Фото автора.