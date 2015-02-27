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Заявления на губернаторскую выплату приморцы могут подать до конца ноября
Заявления на губернаторскую выплату приморцы могут подать до конца ноября текущего года. В нем нужно указать способ получения выплаты, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на primorsky.ru.
Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморья, чтобы получить единовременную социальную выплату, пенсионерам необходимо до 30 ноября 2015 года подать заявление в территориальные отделы ведомства. Сделать это можно любым удобным для них способом: лично, по почте или через портал государственных услуг.
«Заявление и документы предоставляются в территориальный отдел заявителем, его уполномоченным представителем, социальным работником по месту жительства или месту пребывания», - сообщили в департаменте.
Сделать это можно через:
- структурные подразделения «Центра социальной поддержки населения Приморского края» лично либо через уполномоченного представителя, социального работника в письменной форме, по почте или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
- многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru.
Социальные работники также будут принимать заявления и документы, необходимые для предоставления единовременной социальной выплаты, на дому. Вызвать социального работника можно через отделение «Центра социального обслуживания населения Приморского края», расположенного по месту жительства или пребывания заявителя. Получить информацию об адресах и телефонах филиалов и отделений ПЦСОН в регионе можно по телефону: 8 (423) 246-95-11 или на сайте департамента (ссылка).
Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 24 февраля подписал постановление Администрации «О единовременной социальной выплате лицам, получающим пенсию». Данное постановление дает право пенсионерам получить единовременную выплату в размере одной тысячи рублей.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, ее смогут получить 585,9 тысяч пенсионеров.
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