В Приморье ожидается сильный снег

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля, ZRPRESS. По информации ФГБУ «Приморское УГМС» 26 февраля 2012 года в восточных районах Приморского края ожидается ухудшение погодных условий.

Утром и днем 26 февраля 2012 года в восточных районах края местами ожидается сильный снег с количеством 7-19 мм за 12 часов и менее при восточном, северо-восточном ветре 18-23 м/с на территории Тернейского, Ольгинского, Кавалеровского муниципальных районов и Дальнегорского городского округа. На дорогах снежный накат, гололедные явления.

В связи ожидаемым неблагоприятным погодным явлением специалистами центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС России по Приморскому краю прогнозируются нарушения в работе систем ЖКХ, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением ДТП, затруднением в работе всех видов транспорта, затруднениями в работе ремонтно-восстановительных бригад. В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий снегопада, готовы к реагированию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ПК.

"Золотой Рог".