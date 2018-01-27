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Во Владивостоке "разошьют" историческую зону города
Школа олимпийского резерва уступит место китайскому театру
Северный китайский театр, сохранившийся в одном из старейших кварталов Владивостока с конца 19 века, возобновит свою работу спустя 80 лет. Об этом заявил глава Владивостока Виталий Веркеенко во время встречи с главными редакторами региональных СМИ.
Глава города назначил встречу журналистам в Приморском музее имени Арсеньева неслучайно. По итогам краткой экскурсии по нескольким страницам истории Владивостока, поблагодарив руководителя музея Виктора Шалая, Виталий Веркеенко обратил внимание журналистов на несколько моментов.
«Кабинет исследователя», в котором мы сегодня собрались, говорит о величии замысла. Владивосток - один из немногих городов, а может и единственный, который сначала появился в планах, а затем уже планомерно воплощался в жизнь. «Время дороги» рассказывает о том, что Владивосток – это город мечты. И за этой мечтой люди преодолевали колоссальные расстояния. Здесь живут особенные люди. Экспозиция, посвященная старому китайскому кварталу в центре Владивостока, говорит об умении договариваться, вместе работать на благо развития города. И последний в нашей сегодняшней экскурсии зал, «Время дела», рассказывает о том, как строился Владивосток, как кирпичик за кирпичиком формировался его облик, а за каждым из них – славные имена купцов и меценатов, заложивших фундамент экономики города. Это тоже важно для понимания его будущего», - отметил глава Владивостока, приветствуя гостей.
По словам Виталия Веркеенко, такой формат первой встречи с представителями СМИ ясно отражает его позицию: историческое наследие города необходимо сохранить. И в этом направлении будет принят ряд важных решений.
«С Виктором Алексеевичем (Шалаем – прим.ред.) мы уже договорились о возобновлении работы Китайского театра, к счастью, сохранившегося до наших дней в лабиринтах «Миллионки». Сейчас там находится школа олимпийского резерва, но это здание ее требованиям не совсем удовлетворяет. В течение ближайшего года найдем соответствующее помещение, переведем ее в другие, более комфортные условия и восстановим китайский театр, он снова заработает спустя 80 лет. Таким образом мы «разошьем» историческую зону города и дадим ей новый импульс к развитию. Нам нужно сохранить наше историческое наследие», - добавил глава Владивостока.
Как отметил директор Приморского музея имени Арсеньева, в конце 19 века во Владивостоке существовали два здания китайских театров – северное и южное. Первый пользовался большей популярностью и даже адаптировался в советские времена, просуществовав до 1938 года.
«В 1937 году, за год до закрытия, китайский театр Владивостока был самым посещаемым культурным учреждением города. «Каждый рабочий крестьянин знает и любит театр и в большинстве своем знает наизусть…. Каждый, даже самый отсталый, рабочий часто бывает в театре и обязательно придет посмотреть каждую новую постановку», - говорится в докладной записке директора китайского театра, датированной 1935 годом. Театр был закрыт в 1938 году, но одно из зданий северного театра неплохо сохранилось в китайском квартале – так называемой Миллионке, а некоторые предметы его убранства хранятся в нашем музее», - рассказал Виктор Шалай.
По мнению главы города, этот культурный объект отражает многонациональный характер Владивостока и особенности переплетения русской и азиатской культур, гармонично существующих в городе второе столетие. Китайский театр станет еще одной достопримечательностью Владивостока, уверен Виталий Веркеенко.
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