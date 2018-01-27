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Большая часть желающих переехать выбирает Приморский край
Россияне считают основным преимуществом Дальнего Востока – возможность хорошо зарабатывать
Результаты опроса: каждый третий респондент готов рассматривать Дальний Восток для работы и жизни. Проведенный Минвостокразвития и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке опрос по теме «Хотели бы Вы переехать на Дальний Восток?», размещенный на сайтах Минвостокразвития России и «Комсомольской правды», показал, что каждый третий респондент рассматривает возможность переезда на Дальний Восток в целях трудоустройства и смены места жительства при условии получения высокой заработной платы. Суммарно в опросах приняли участие более 2 тысяч человек.
Участники отметили, что, как правило, их интересуют вакансии высшего менеджмента - 50,5%, почти 40% целевой аудитории заявили, что рассматривают для себя рабочие специальности. Работники среднего звена и выпускники поделили между собой оставшиеся 10%.
По результатам названы топ три региона для переезда. В лидеры вышли: Приморский край (30% респондентов), Камчатский край (28%) и Хабаровский край (17,5%). При этом участники опроса отметили, что наиболее привлекательной мерой поддержки, стимулирующей к переезду, служит выплата подъемных средств – ее отметили 42% людей, принявших участие в опросе. За предоставление временного жилья проголосовали 21,5%, не менее важным оказались и оплата переезда членов семьи – 12,7%, а также возможность переобучения, получения новой специальности за счет работодателя – 5,5%.
Наиболее популярными государственными мерами поддержки переезжающим названы программа «Дальневосточный гектар», о ней осведомлены почти 75% опрошенных, и программа переселения соотечественников с результатом в 22,5%.
Минвостокразвития совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке регулярно проводит опросы, связанные с переездом и трудоустройством на Дальний Восток, программой «Дальневосточный гектар», результаты опроса влияют на принятие решений о разработке и принятии тех или иных мер поддержки.
Получить консультацию по действующим программам переезда на Дальний Восток можно в Службе адаптации и поддержки переезжающих работников АРЧК ДВ по телефону 8 800 301 5445. Узнать о вакансиях компаний региона можно на портале «Работа на Дальнем Востоке» и в работных группах в Facebook, Vkontakte, «Одноклассники».
Данные опроса подтвердили результаты исследования ВЦИОМ, проведенного в августе 2017 г., показавшего, что каждый третий россиянин готов рассматривать Дальний Восток как место для работы и жизни: 39% россиян считают основным преимуществом Дальнего Востока – возможность хорошо зарабатывать, 24% людей рассматривают возможность переезда в этот регион при условии получения высокой заработной платы.
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