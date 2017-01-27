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На директора приморской компании возбуждено административное дело

27 Января 2017, 12:23 | Приморье

Рассматривать его будет не суд, а государственная инспекция труда Приморского края, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Прокуратура Пожарского района провела выездную проверку по коллективной жалобе работников Лучегорского производственного центра АО «Энергоремонт» на нарушение их трудовых прав.

В ходе надзорных мероприятий выявлены факты задержки (более чем на две недели) заработной платы, ее дробления с выплатами незначительных сумм. Кроме этого, работодатель не производил денежную компенсацию за задержку заработной платы.

Проверяющими также установлено, что в 2016 г. на предприятии не проведена индексация заработной платы, работники не были ознакомлены с локальным актом, регламентирующим оплату и охрану труда. Выявлены случаи невыдачи расчетных листков о составных частях заработной платы работников. Соответствующий локальный акт о форме расчетного листка на предприятии отсутствовал.

По итогам проверки директору Лучегорского производственного центра АО «Энергоремонт» внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

В отношении руководителя предприятия прокурором возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения по существу в государственную инспекцию труда Приморского края.

После вмешательства прокуратуры приняты меры к погашению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия.

Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение иных нарушений закона поставлены на контроль в прокуратуре района.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: нарушение  Энергоремонт  прокуратура  трудовое законодательство  зарплата  жалоба  задолженность 



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