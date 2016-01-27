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Жители сел Приморья отстаивают свои интересы на региональном уровне
Выездной прием граждан провели члены партии «Единая Россия» 20 января в селе Борисовка. На повестке дня стояли вопросы, связанные с безопасностью сельчан, сохранностью сельскохозяйственных угодий, законодательными инициативами и удобством дорожно-транспортной системы, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Инициатором встречи с местными жителями стала Ольга Борисовна ЗАБЕЛИНА, руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА. Для помощи в решении проблем граждан в Борисовку приехали глава Уссурийского городского округа Николай Николаевич РУДЬ, депутаты Законодательного Собрания Приморского края Александр Иванович КОСТЕНКО и Валерий Владимирович КАН, а также заместитель главы администрации УГО Оксана Владимировна МАЛЫШЕВА.
На встречу с представителями власти приехали жители сразу нескольких сёл. На общее обсуждение были подняты шесть социально важных вопросов. Самым острым из них стал вопрос о восстановлении дамбы в селе. С этой проблемой обратилась местная жительница Анжела ЧЕТВЕРИКОВА. Она обеспокоена тем, что дамба, полуразрушенная в период наводнения в августе 2015 года, снова станет причиной затопления сельскохозяйственных угодий уже этой весной, когда начнутся паводки.
В ответ на обращение жительницы села Н.Н. Рудь рассказал, что сейчас ведутся проектные работы по восстановлению затопленных территорий, однако в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране, местный бюджет не сможет полностью покрыть все затраты, поэтому необходимо обращаться за помощью к вышестоящим инстанциям. Александр Иванович Костенко добавил, что проконтролирует ход решения этого вопроса. По его мнению, не стоит сейчас говорить о глобальных проектах по строительству дамбы, но вот ремонтные работы, которые обезопасят жителей от паводков, должны быть проведены в срочном порядке.
«Проблема с восстановлением гидравлических сооружений требует ускоренного решения, и мы приложим все усилия для урегулирования этого вопроса: будем работать и на местном уровне, и на краевом. Пока начнем с официального запроса в администрацию городского округа, затем, если понадобится, мы проведем совместную работу с Александром Ивановичем для рассмотрения дела уже на уровне края. Скоро весна, и жители села опасаются за свои дома, поэтому действовать нужно оперативно», - отметил депутат Законодательного Собрания Приморского края Валерий Кан.
Следующей на очереди стала просьба жительницы с. Борисовка о внесении изменений в порядок ведения похозяйственных книг. Суть проблемы заключается в том, что семья Светланы Федотовой унаследовала дом, но на момент смерти родственников они уже не были в нем прописаны, а значит, не являются владельцами хозяйства. По этой причине семья Федотовых не может подать документы для приватизации участка по закону о «дачной амнистии».
О. Б. Забелина отметила, что представители власти обязаны принимать законодательные инициативы от граждан и передавать их в соответствующие инстанции. По вопросу о похозяйственных книгах было принято решение передать документы с изложенной проблемой на рассмотрение в Москву.
Помимо этого, на приеме обсуждали проблему обеспечения лекарственными средствами жителей с. Алексей-Никольского, строительство объездной дороги в с. Новоникольск, работу ТСЖ и борьбу с должниками, а также перспективы возобновления работы лечебно-трудовых профилакториев на территории села Борисовка.
Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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