Пятый арбитражный апелляционный суд, базирующийся во Владивостоке, рассмотрел в 2015 году 9600 жалоб

В прошедшем году почти в три раза сократилось количество дел по таможенным спорам, рассмотренным в Пятом арбитражном апелляционном суде, сообщил журналистам председатель суда Александр ШЕВЧЕНКО, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Это сказалось и в целом на итогах работы суда: за год число апелляционных жалоб на решения арбитражных судов Приморского края, Сахалинской области и Камчатского края, поступивших в Пятый арбитражный апелляционный суд, сократилось более чем на 26% и составило 9608 жалоб.

Такое значительное уменьшение дел, связанных с применением таможенного законодательства, с одной стороны, обусловлено экономической ситуацией в стране и регионе, нестабильностью курса иностранной валюты и, как следствие, снижением объемов поставляемых из-за рубежа товаров, работ и услуг.

- Справедливости ради надо сказать, что в течение последних лет и Высший арбитражный суд, и теперь Верховый суд РФ достаточно активно работали с Федеральной таможенной службой на предмет выявления тех погрешностей, которые допускались таможенными органами, и, следовательно, так или иначе инициировали спорные ситуации, и становились поводом обращения в арбитражный суд, - сказал Александр Шевченко. - Так, в октябре 2015 года во Владивостоке под эгидой Верховного суда РФ, Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ проходила международная конференция, посвященная вопросам применения таможенного законодательства, а ранее - многочисленные круглые столы, семинары и встречи, посвященные анализу арбитражной практики.

Представленная статистика позволяет говорить и о том, что в ФТС пересмотрели подходы к своей работе с учетом складывающейся арбитражной практики. И все-таки из 9146 рассмотренных за год апелляционных дел 2154 (или 23,65%) касались споров, возникших из административных правоотношений, связанных с применением таможенного законодательства.

- Даже традиционные гражданско-правовые споры, связанные с неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств, которые обычно доминируют из года в год среди общего количества споров, оказались на втором месте и составили 22% всех рассмотренных жалоб, - заметил председатель суда.

Наибольшее количество этих споров связано с договорами купли-продажи (703 дела), подряда (476 дел), аренды (196 дел), возмездного оказания услуг (241 дело) и договорам и транспортной деятельности (129 дел).

- В свое время было большое количество налоговых споров, а сегодня они занимают малый удельный вес, потому что соответствующая аналитическая работа, обобщения практики применения налогового законодательства привели к тому, что и налоговые органы ввели у себя порядок доарбитражного урегулирования. И все стало на свои места. Будем надеяться, что с применением таможенного законодательства больше таких аномальных всплесков жалоб у нас не будет, - констатировал Александр Шевченко.

Отвечая на вопрос деловой газеты «Золотой Рог» о спорах, связанных со строительством объектов саммита АТЭС в 2012 году, Александр Семенович заметил, что они завершатся еще не скоро.

- По ряду дел у нас продолжает фигурировать мостостроительная компания со своими задолженностями. Это одни и те же юридические лица, которые изначально не выполнили либо выполнили не в полном объеме или ненадлежащим образом свои обязательства, нарушили сроки, технологии и т.д., - отметил он. - Нам обещают к лету ввод в действие Приморского океанариума. Будем надеяться, что это произойдет и прекрасное сооружение будет радовать жителей и гостей города. Однако и с его строительством тоже рассматривалось несколько споров. Но споры когда-то завершаются, а объекты остаются - вне зависимости от дальнейшей судьбы спорящих сторон.

Комментируя вопрос о судьбе компании «Михайловский бройлер», председатель суда сказал, что и здесь споры хозяйствующего субъекта и кредиторов - Сбербанка и Газпромбанка - также пока не завершены. Несколько раз заседания по поводу исков к производителю куриного мяса со стороны Сбербанка откладывались и переносились, поскольку стороны «находятся в стадии переговоров на предмет реструктуризации существующего долга».

- То, что необходимо кредиты возвращать и платить по ним проценты, всем понятно. То, какая экономическая ситуация сложилась, - тоже всем понятно. И я не превышу свои полномочия - есть федеральный закон о медиации, - если скажу, что мы должны сподвигнуть стороны к возможности заключения мирового соглашения и в этом русле работать. Потому что продукция компании, о которой идет речь, востребована. И прежде, чем доводить предприятие до банкротства, надо крепко подумать. И если имеется возможность какого-то компромисса и исполнения обязательств, пусть и с отсрочкой, то, наверное, с учетом экономической ситуации, как мне представляется, это был бы более целесообразный вариант, нежели банкротство предприятия, - поделился мнением Александр Шевченко, заметив, что в 2015 году количество рассмотренных судом дел, связанных с банкротством юридических лиц выросло.

Что касается банкротства физических лиц, то их наплыва в связи со вступлением в силу соответствующего закона пока не наблюдается. Так, на начало декабря 2015 года в Арбитражный суд Приморского края поступило чуть более 50 заявлений о признании физических лиц банкротами. Из них в производстве находилось 27 дел, остальные были возвращены либо оставлены без движения, поскольку поданы с нарушением процессуальных правил.

Александр Шевченко проинформировал, что вступило в законную силу решение о сносе незаконно возведенного дома по Почтовому переулку, 5 во Владивостоке, известному больше как дом Элеоноры Прей.

Впрочем, пока примеров сноса признанных судом незаконными построек единицы. Например, в преддверии саммита АТЭС после нескольких кругов судебных разбирательств в рамках программы «Морской фасад» был снесен павильон рыбного рынка в Спортивной гавани. А вот торговый центр на ул. Светланской близ памятника Морякам торгового флота, погибшим во время Великой Отечественной войны, признанный судом незаконной застройкой, и сегодня стоит на прежнем месте. Возможно, на этот счет будут новые жалобы в суд…

- Ценность нашей работы в конечном счете реальное исполнение судебного акта, который вступил в законную силу. Если этого не будет, то можно говорить о чем угодно, но только не о правосудии, потому что КПД такого правосудия - ноль, - убежден Александр Шевченко. - Во всех ситуациях судебные акты должны исполняться, механизмы четко описаны в законах о судебных приставах и об исполнительном производстве.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.