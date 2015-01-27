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Наркопритоны в Приморье теперь можно отметить на карте

27 Января 2015, 15:50 | Приморье

Приморцы могут сообщить о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по электронной почте или отметить адрес наркопритона на интерактивной карте на сайте УФСКН России по Приморскому краю, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Кроме того, жители региона могут сообщить о сайтах, продающих наркотики в Интернете, заполнив заявление по ссылке. Или позвонить по «Единому телефонному антинаркотическому номеру»: 8-800-345-67-89. Телефон работает по всей территории России, звонок бесплатный. Также в приморском Управлении наркоконтроля продолжает работать «телефон доверия»: (423) 245-45-30.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: наркотики 



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