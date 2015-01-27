В школах Приморья начались массовые сокращения

Публикация «Золотого Рога» вызвала большой общественный резонанс. В материале «Первая рабочая неделя началась с массовых увольнений в школах» («ЗР» №1 от 13 января 2015 г.) шла речь о приведении штатов школ в Приморском крае в соответствие с законодательством. В недрах краевой власти родился ответ на эту статью. Приводим его полностью.

«Учить детей должны педагоги, имеющие профессиональное образование. Если кто-то преподает без педагогического диплома, он должен получить дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика». Данное требование к квалификации учителей отражено в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Напомним, что приказ № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» вступил в силу еще в 2010 году.

- Все директора школ были своевременно извещены о необходимости привести квалификацию своих сотрудников в соответствие с требованиями приказа министерства и федерального закона об образовании. Сейчас на территории края проходит проверка соблюдения законодательства. Однако хочу отметить, что учителей, не имеющих специального образования, необходимо направлять на обучение с целью получения педагогического образования. После получения диплома магистра педагогики или профессиональной переподготовки в области преподаваемого предмета учитель может с полной уверенностью работать в школе, - рассказала вице-губернатор по вопросам образования, член Регионального политического совета партии «Единая Россия» Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ».

Тем не менее газете «Золотой Рог» стало известно, что в трудовые инспекции края все-таки поступил целый ряд жалоб от школьных работников, попавших под сокращение. Известны и пока неподтвержденные планы подать заявления в суд. Мы продолжаем следить за ситуацией.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.