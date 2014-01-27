Приморским рыбакам сегодня стоит воздержаться от выхода на лед

По сообщению МЧС, в Амурском и Уссурийском заливах Приморского края сегодня, 27 января, возможны, подвижки припайного льда.

Рыбакам-любителям следует воздержаться от выхода на лёд в течение дня, а в случае выхода на лед – быть предельно осторожными.

В случае провала под лед необходимо предпринять следующие меры:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал - медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Для оказания помощи пострадавшему, провалившемуся под лед, необходимо:

- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 010;

- вооружиться длинной палкой, доской или веревкой, либо связать вместе шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы и уверенность;

- подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Если Вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;

- подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3-4 метра до пострадавшего протянуть ему доску, кинуть веревку, шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Сотрудники МЧС обращаются также к родителям и педагогам.

«Не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лед. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – это залог вашей безопасности», - сообщают спасатели.

Единый телефон пожарных и спасателей 010.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.