Гороскоп на 2019 год: Свинья манит пятаками...

Желтая Земляная Свинья обещает удачу и финансовое благополучие всем, кто не сидит сложа руки

2019 год - год Желтой Земляной Свиньи (Кабана), как известно, она завершает двенадцатилетний цикл Восточного календаря. Год миролюбивой Свиньи начнется 5 февраля 2019 и закончится 24 января 2020-го.

Он станет самым благоприятным для того, чтобы подвести итоги: ты, наконец, вычеркнешь из жизни всех тех, кто тянул тебя вниз, и помиришься с теми, кого тебе не хватало. Более того, это год новых увлечений, осуществления замыслов и идей, и да, добрый Желтый Хряк притащит в своем пятачке много хорошего! Этот период хорошо подходит для создания семьи, ведь, согласно астрологии, Кабан рьяно оберегает тех, кто вступил в брак. 2019-й также принесет удачу в решении важных проблем, в развитии бизнеса, в поиске новых надежных партнеров.

2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии - Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками Фортуны станут Телец, Лев, Водолей. На практике небесный протекторат будет выглядеть как исполнение всех желаний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная станет трудиться ради этого. Обстоятельства в 2019 году для упомянутых знаков будут складываться так, что они и не захотят, а одержат победу, но расслабляться не стоит, Фортуна любит сильных и настойчивых.

Если вы задумываетесь, в одежде какого цвета встречать этот праздник, помните о необходимости избегать нарядов насыщенного лимонного или ярко-желтого оттенков. Свинья 2019 года, чей главный цвет - желтый, благоволит золотым и позолоченным аксессуарам и украшениям, спокойным и приглушенным тонам гардероба и интерьера. Они могут варьироваться от желто-зеленого до коричневого оттенка.

ОВЕН (21.03 - 20.04). В феврале с приходом Свиньи придется забыть о развлечениях - Овны с восторгом начнут заключать сделки и осваивать новые виды деятельности. Возможно, не все будет идти гладко, но в год Свиньи события окажутся яркими, перспективными в определенных жизненных областях. Хоть трудности и будут возникать, у Овнов получится справиться со сложностями, а также получить поддержку от семьи и друзей.

Лучшей стратегией для Овна в наступающем 2019 году будет использовать свое обаяние и дар убеждения. Заразительная сила его эмоций поможет ему открыть любые двери. В этом году он значительно легче сможет заручиться поддержкой коллег, убедить начальство повысить его в должности или даже привлечь к своему проекту новых инвесторов. Одним словом, везде, где все зависит от энтузиазма и личных симпатий, Овну будет везти.

В феврале–марте 2019 года Овны пересмотрят свое отношение к окружающим, тем самым изменят свою жизнь к лучшему. В это время лучше отказаться от кратковременных романов и легкомысленных связей. Если в твоих планах и намерениях твоего спутника нет марша Мендельсона, крайне важно соблюдать осторожность.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05). Учитывая тот факт, что весь 2019 год проходит под покровительством стихии Земли, Тельцам предоставляется возможность взять от жизни все, что они пожелают. Они получат преимущества в профессиональной сфере и зоне деловых интересов. Что касается праздности, то даже лениться в 2019 году они будут с пользой для себя.

В финансовом плане 2019 год обещает стать для Тельца одним из самых удачных, но залогом его успеха станет не слепая удача, а трезвый расчет, внимательность и терпение. В остальном же правильную стратегию подскажет Тельцу его обостренная интуиция. Сохранив спокойствие и самообладание, Телец может найти способ сделать деньги буквально на всем, получая прибыль подобно тому, как ловкий фокусник достает из пустой шляпы жирного кролика. Тем не менее если Телец не является профессиональным биржевым игроком, звезды не рекомендуют ему испытывать свою удачу в биржевых играх.

В конце весны - начале лета 2019 года многие Тельцы станут родителями. Гороскоп на 2019 год Тельца советует настроиться на серьезную волну, можно смело шагать в ЗАГС, даже если до этого были некие сомнения.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 20.06). Близнецы в 2019 году будут вознаграждены за свой легкий характер. При любых неожиданных ударах судьбы Близнецы не потеряют уверенности. Более того, будут чувствовать себя, как говорится, в своей тарелке. Просто обогнут препятствие и пойдут дальше, если случится что-то не так.

До февраля 2019 года воздушные ребята будут несколько в подвешенном состоянии, ведь Свинка пообещала и успех в делах, и счастье в любви, и даже финансовую удачу, но все эти дары получат лишь трудолюбивые, сознательные и ответственные ребята. Переживать Близнецам не нужно – уже весной они разберутся со всеми прошлогодними проблемами и приступят к воплощению новых планов.

В марте-апреле Близнецов ждут интересные и заманчивые предложения, жизнь будет бурлить – и на работе, и дома. Близнецы почувствуют тягу к творческой деятельности, конечно, Свинка ведь любит необычных людей, и поддержит подопечных Меркурия во всем.

Лето 2019 года пройдет хорошо и весело. Июль подарит Близнецам первые плоды их деятельности, можно будет немного расслабиться и ненадолго отправиться в отпуск. Кстати, велика вероятность, что именно в отпуске Тельцы познакомятся с людьми, которые смогут стать их партнерами или будут полезны в бизнесе. А свободные Близнецы заведут головокружительный роман., который вполне вероятно перерастет в нечто большее. И откажись от экстремальных видов спорта – высокий риск травматизма.

РАК (21.06 - 22.07). Гороскоп на 2019 год Ракам предсказывает важные и перспективные встречи. Надо сказать, Рак чувствовал себя в год Собаки таким счастливым и беспечным, что с приходом Желтой Свиньи (Кабана) слегка растеряется и насторожится. Но особенно волноваться не стоит. Гороскоп на 2019 год Раку советует быть оптимистичнее, тогда все пойдет в верном направлении.

Весной и летом 2019 года женщина Рак будет полна новых замыслов – творческих и нестандартных. С целью достичь результата следует настроиться, попутно прислушиваясь к тому, что советует внутренний голос.

С деньгами в год Желтой Свинки проблем нет – проценты капают, сделки заключаются, работа кипит. Земляная Свинья советует Ракам откладывать средства, пусть будут, но при этом говорит о том, чтобы они не забывали себя баловать. В наступающем году Рак может смело рассчитывать на поддержку со стороны окружающих. Конечно, это не значит, что любая просьба с его стороны будет исполнена, но получить положительный ответ на просьбу о помощи или поддержки в 2019 году у него значительно выше, чем обычно.

Ноябрь-декабрь 2019 года подарит Ракам реальный шанс встретить родственную душу. Кстати, вполне возможно, что семейные Раки почувствуют нереальное физическое влечение к своим половинкам, с которыми уже долго находятся в отношениях. Страсть возобновится, пламя вспыхнет с новой силой. Вообще, год Кабана сулит много новых знакомств Раку, они способны перерасти в крепкую дружбу или долгосрочный роман, хотя только тогда, когда этого захотят представители знака.

ЛЕВ (23.07 - 22.08). Это денежный и удачный год для многих Львов. В первой половине года Лев будет все время находиться в центре внимания, а его заслуги на трудовом поприще будут оценены по достоинству, и он получит повышение по службе. Уже в марте 2019 года огненные создания станут любимчиками коллектива, а начальник будет ставить Львов в пример, но помните: распределяйте силы и не перенапрягайтесь.

Весна 2019 подарит Львам много новых впечатлений, они познакомятся с новыми и интересными людьми, которые в свою очередь познакомят Львов с очередной увлекательной деятельностью - это может быть искусство, эзотерика или что-то еще. Новое увлечение спасет Львов от возможного уныния и даже станет источником прибыли.

Летом 2019 года у одиноких Львов есть высокая вероятность встретить свою настоящую любовь. Причем чувства будут такими сильными, что принесут серьезные перемены: переезд в другой город или страну, смену работы, уход из семьи и т. д. У семейных Львов будет пополнение в семье или просто огненная вспышка страсти, которая будет длиться до конца текущего 2019 года. В июле Раков потянет на приключения, а в августе они всерьез задумаются о переезде.

К осени Львы загрустят, и дело не только в погоде. За весь год накопится не только положительная и негативная, она начнет разрушать представителей знака Зодиака, если те вовремя не соберутся и не позволят себе заслуженный отдых.

ДЕВА (23.08 - 23.09). В 2019 году Девы окажутся в своей стихии, они почувствуют прилив сил, а также появление перспективных тенденций, поэтому год пройдет легко и непринужденно, притом под влиянием Меркурия. Это удивительный момент, когда доступно менять течение жизни, просто прикладывая усилия для реализации целей. Девы очутятся в списке везунчиков и до конца февраля будут отмечать успех.

Знак Девы относится к зодиакальной триаде Земли. И это еще не все. Собственная стихия хозяйки года – Вода. Пожалуй, нет более гармоничного соединения стихий, так что основная тенденция года для вас благоприятна. Для Дев этот год станет работой над ошибками и подведением итогов. Сейчас пришло то самое время сбора урожая. И пожнете вы ровно то, что посеяли.

Весной 2019 отношения с окружающими станут еще лучше – полное отсутствие недопонимания, возможно, одинокая Дева даже заведет роман, возможно, даже на работе. Скорее всего, эти отношения в последствии закончатся браком.

Избегайте переохлаждения (тем более в зимнее время) и других чрезмерных нагрузок на организм, они могут откликнуться хроническими заболеваниями.

В ноябре 2019 года Девы получат интересное предложение от руководства или партнеров по бизнесу. Хорошенько взвесьте за и против, минимизируйте вероятность, что что-то пойдет не так, как изначально планировалось.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Весы в 2019 году Кабана получат много интересных предложений, в результате окунуться в захватывающее приключение. Грядут серьезные перемены.

Зимой у Весов появится желание обучаться чему-то новому или превратить свое хобби в источник дохода. Некоторые Весы решат сменить работу или даже получить другую профессию (внезапно). Каждого, кто пойдет за своим вдохновением, ожидает успех - обстоятельства будут работать на них.

Весна 2019 года будет наполнена яркими событиями в личной жизни. Кутить, гулять, веселиться, отдыхать… Весы будут находить время для релакса всегда и везде. Окружающие будут им даже немного завидовать. При этом, несмотря на умение незаметно поспать прямо во время рабочего процесса, Весы сумеют горы свернуть на профессиональном поприще, они проявят себя как истинные креаторы, чем заслужат еще большее уважение среди коллег и близких.

В июле связи с большой занятостью своим новым увлечением, возможны конфликты в семье, поэтому постарайтесь не забывать о своих близких. В целом, будет радовать и самочувствие – не ожидается никаких серьезных проблем со здоровьем.

Осенью 2019 года возможны выгодные контакты и установление полезных связей, вероятен новый опыт и профессиональный рост. Если на этом фоне не состоится увеличение материального дохода, вы с легкостью найдете дополнительные источники добывания денег.

СКОРПИОН (24.10 - 21.11). Гороскоп на 2019 год для Скорпиона говорит о том, что планеты вознесут представителей этого знака к успеху. Девушки, представляющие знак Скорпион, уже в начале весны приступят к воплощению желаний. Природная хитрость поможет обойти ловушки конкурентов, а с помощью интуиции и трудолюбия Скорпионы смогут достичь успехов во всех сферах жизни.

В апреле 2019 года Скорпионы почувствуют невероятный прилив сил и энергии, они будут вдохновлены настолько, что им захочется создавать новые проекты, принимать важные решения и делать все для того, чтобы они и их близкие люди были счастливы.

Лето-осень 2019 - действительно удачное время, чтобы стабильно двигаться вперед и исключить из жизни всех тех, кто тянул вниз. Этот период вообще выдастся каким-то сумасшедшим, работа будет кипеть, вдохновение будет стучаться со всех сторон, а личная жизнь забурлит самыми прекрасными эмоциями и подарит чудесные ощущения. Удача обожает тех, кто действует и энергично движется к цели, Скорпионы это понимают и идут в нужном направлении.

Зимой 2019 года Скорпионам стоит отказаться от опасных удовольствий, постараться больше радоваться – их нервные клеточки мечтают о новых, ярких и красивых впечатлениях (без всяких стрессов, зла). В декабре представители этого знака Зодиака захотят спокойного и размеренного темпа жизни. В целом год получится веселым и насыщенным разнообразными событиями.

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12). 2019 год у Стрельцов ожидается весьма насыщенным. В начале 2019 года Стрелец, к сожалению, почувствует упадок сил, связанный, в первую очередь, с переживаниями из-за материальных проблем. Помощь придет от близких друзей и семьи, которые помогут найти выход из затруднительной ситуации.

Позже, в начале весны, Стрельцам удастся оказаться на подъеме, они будут идти оптимистично по жизни, стараясь не сбавлять темп, так как вспомнят, что их особенность – целеустремленность и активность.

В августе материальное состояние поправится настолько, что вы начнете думать о благоустройстве дома или расширении жилплощади. Это может быть кстати, так как Стрельцы, вполне вероятно, могут вступить в брак или ожидать пополнения в семействе.

Залог успеха в бизнесе для Стрельца в 2019 году – это работа в команде. Его коммуникабельность будет на такой высоте, а способность находить интерес практически в любом деле настолько сильна, что в любой проект Стрелец сумеет внести свежую позитивную струю. При этом звезды обещают обострить у Стрельца талант находить даже не компромиссы, а такие решения, в которых в выигрыше остаются обе стороны. Такие вещи в бизнесе обычно называются сделками с ненулевой суммой.

Если же Стрелец задумает претворять в жизнь собственные проекты, в 2019 году ему, несомненно, гораздо легче будет привлечь к своему делу единомышленников или найти инвесторов.

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01). Год Свиньи преподнесет серьезным и ответственным Козерогам, которые любят, когда все идет по плану, ряд весьма неожиданных, но крайне приятных сюрпризов. Это могут быть невероятные перемены в жизни, связанные со сменой работы или местом жительства.

Весной 2019 года у Козерогов реализуются давние мечты, появится больше свободного времени и стойкая уверенность в себе, своих силах и таланте. Год однозначно будет позитивным, удастся заняться чем-то интересным, вдохновиться для личностного роста. Также Козерогов ждет много новых знакомств, которые могут в дальнейшем стать партнерами по бизнесу. У одинокой женщины-Козерога в этот период возможен яркий роман с достойным и интересным мужчиной.

Осенью гороскоп на 2019 год предсказывает высокую должность. Тем не менее во второй половине года, с октября, возможны проблемы со здоровьем, связанные с эмоциональными и физическими перегрузками, но если ты будете отдыхать, все будет хорошо.

В декабре 2019 года Козерог не просто воплотит в реальность заветные мечты и идеи, но и превзойдет личные ожидания. Главное, не забывать, что реализация плана зависит лишь от серьезных намерений на этот счет.

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02). Гороскоп на 2019 год Водолею, у которого сложатся крепкие отношения с избранником, обещает свадьбу. В марте-мае 2019 года удастся завести действительно много новых знакомств, особенно в деловой сфере, также построить крепкие взаимные отношения.

Летом и осенью 2019 года Водолеи будут все чаще появляться в ресторанах и в театрах. А что? Выходы в свет никто не отменял, тем более что душа просит, тем более есть с кем.

Октябрь 2019 подарит тебе много сил и энергии. Если хочешь добиться желаемого в 2019 году, научись вовремя отклонять расслабляющие предложения. Ты не поверишь, но как только ты начнешь заниматься собственным проектом в октябре-декабре, сразу будут поступать предложения «веселья». Нужно будет находить в себе силы красиво отказывать и продолжать работать.

2019 год обещает быть удачным для Водолея главным образом в тех областях, которые связаны с творчеством и требуют креативности. Но даже и здесь от него потребуется запастись терпением и, по возможности, хладнокровием. Суть в том, что деньги и эмоции – вещи не очень совместимые, а именно эмоций в душе Водолея будет явный переизбыток.

РЫБЫ (19.02 - 20.03). В год Кабана все события станут идти своим чередом, поэтому дома у Рыб все будет спокойно и мирно. Наиболее гармоничное время – летний сезон, специалисты настаивают, что нужно отправиться в продолжительное путешествие. Семейные Рыбы будут наслаждаться жизнью вместе со своими близкими, возможно, отправятся в путешествие или приобретут что-то для семьи, о чем давно мечтали

В мае их ждет карьерный рост и, возможно, они даже возглавят какое-то предприятие. Творческие Рыбы смогут, наконец-то реализовать свои задумки: организовать свою выставку, издать книгу, снять фильм и т. д. Их работа будет оценена по достоинству и может найтись человек, который захочет спонсировать ваше творчество.

Свинья, покровительница 2019 года, миролюбива и приветствует труд. Именно поэтому Рыбам не стоит концентрироваться исключительно на борьбе за рабочее место, важно сосредоточиться на самой работе. Особенно важно об этом помнить летом. Дальнейшая судьба будет зависеть исключительно от того, что вы сделаете и как. Если на данном этапе вас более беспокоит состояние личной жизни, здесь вы тоже можете добиться успеха, однако в карьере сейчас можно добиться большего, нежели с избранником.

В год Желтой Свинки оставайтесь собой, и любой понравившийся человек окажется у ваших ног. И да, ваш избранник совсем рядышком, нужно лишь снять розовые очки, и разогнать ненужных ухажеров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.