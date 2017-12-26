Бизнес-гороскоп: Всем лучше поменьше работать, а побольше готовиться к празднику

Гороскоп на неделю с 26 по 31 декабря

ОВЕН. В финансовом отношении неделя скорее нейтральная, расходы будут предсказуемы, а прибыль стабильной. Старайтесь быть осмотрительнее в сфере бизнеса. Во вторник постарайтесь использовать свои возможности по максимуму. В пятницу вероятны дополнительные траты на праздничное застолье и подарки.

ТЕЛЕЦ. Понедельник и вторник благоприятны для деловых встреч, чтобы завершить все намеченные сделки. В четверг лучше ничего серьезного в финансовом плане не предпринимать, будьте осторожны, возможны ошибки и финансовые потери. В конце недели ждите дорогие подарки.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно и не вызывает никаких опасений. Можете рассчитывать на годовую премию. Так что стоит в любой день недели прогуляться по магазинам и купить себе сногсшибательный наряд на новогоднюю ночь.

РАК. Может так случиться, что ваш бизнес потребует неожиданных вложений. Если у вас нет бизнеса, то деньги все равно куда-то денутся. Перед праздником так много покупок. Деловое общение в середине недели может дать ощутимые результаты. А в пятницу возможны долгожданные денежные поступления.

ЛЕВ. Вы настолько погружены в текущие дела, что можете не услышать нового предложения, которое принесет вам новый источник доходов. В среду, возможно, вы получите крупную сумму - и очень вовремя. .

ДЕВА. Запланированная вами деловая поездка может не состояться. Если она все-таки произойдет, то может оказаться хлопотной и неудачной в деловом отношении. Важно успеть вернуться домой к выходным. Финансовое положение немного улучшится, но также возрастут и ваши потребности.

ВЕСЫ. Перед вами встанет вопрос о том, как правильно распорядиться деньгами. Во вторник вероятно поступление искаженной информации, ее стоит перепроверить. Покупки лучше планировать на вторую половину недели, но не оставлять на последние предпраздничные дни.

СКОРПИОН. Вас ждет прибавление зарплаты или премия. В середине недели вам могут отдать старые долги. Так что проблем с деньгами на праздники не предвидится. Вы сможете накрыть праздничный стол из изысканных блюд и порадовать себя и своих близких приятными сюрпризами.

СТРЕЛЕЦ. Вы научились разумно тратить деньги, а в среду вам могут предложить выгодную сделку. Так что ваше финансовое положение не вызывает вопросов. А новый год обещает новую прибыль.

КОЗЕРОГ. Будьте осторожны в решении определенных финансовых вопросов, лучше рассчитывать только на собственные силы, не доверяя никому. Расточительство в понедельник и вторник может нанести значительный урон вашему бюджету.

ВОДОЛЕЙ. Удачное разрешение конфликтной ситуации в начале недели положительно скажется на вашем финансовом положении. В середине недели не стоит заниматься вопросами, связанными с недвижимостью. Вообще нужно поменьше работать.

РЫБЫ. В начале недели не спешите заключать сделку. Еще раз просмотрите все документы, возможно, в них содержится ошибка. В середине недели возможны долгожданные денежные поступления. В субботу лучше обходить магазины стороной, велик риск купить что-то некачественное или слишком дорогое.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.