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Сколько нужно приморцам, чтобы не чувствовать себя нищими

26 Декабря 2017, 15:20 | Приморье

Под бой курантов приморцы, наверняка, поднимут тост за благосостояние своих семей

Сколько надо зарабатывать приморской семье, чтобы не чувствовать себя нищей? Оказывается, у статистиков есть ответ на этот вопрос. И не психологический – у каждого, мол, свои потребности, а в реальных цифрах – 60 тыс. рублей. Такой семейный достаток в ходе выборочных обследований домохозяйств называют приморцы.

Экономический провал 2015 года и падение реальных доходов все еще аукается. Но среднемесячная заработная плата в Приморье, по данным Примстата, в октябре 2017 года составила 36,8 тыс. рублей и по сравнению с октябрем 2016 года выросла на 5,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, тоже выше - на 3,1%. А во Владивостоке и вовсе заработок достиг 50 тыс. рублей, прирос на 6,4%. Хотите верьте, хотите нет, но размер реальной зарплаты тоже превысил индекс инфляции за 2017 год - 4%.

Вот почему на последнем декабрьском заседании Общественного совета при Приморскстате дискуссии развернулись после доклада главного специалиста отдела статистики труда и уровня жизни В. КИСЕЛЕВОЙ. Почему растет доля населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума? Почему Приморский край на 5-м месте в Дальневосточном округе по уровню бедности? Почему пенсионеры вынуждены работать? А в Приморье четверть пенсионеров в 2017 году продолжала трудиться, хотя в январе средняя пенсия по старости в крае составила 18,4 тыс. рублей, правда, с учетом единовременной выплаты 5 тыс. рублей. Кстати, размер пенсии достигает половины средней зарплаты приморца.

Члены общественного совета забросали уточняющими вопросами. И новому руководителю Приморскстата Наталье БАУКОВОЙ пришлось раскрывать информационные «кладовые» Росстата, где реально можно найти ответ на любой вопрос, причем в открытом доступе, на сайте. Кстати, названные выше цифры – оперативные, они пока без учета оплаты труда в малом бизнесе Приморья. По году цифра будет немного скорректирована, поскольку в этой сфере по зарплате давно уже отстали от заработков в крупном бизнесе. И не из-за оплаты в конвертах. Органы статистики давно уже усовершенствовали формулы расчета теневых зарплат и доходов тех, кто обходит стороной пенсионный и социальные фонды, да и на НДФЛ привык экономить. Просто времени на расчеты требуется больше.

Потому в статистике не скрывают, что высокая средняя зарплата - за счет большого разрыва между отраслями, между менеджментом и рядовыми работниками. Добавим, и регионами.

Практически у нас только в одной сфере средняя зарплата сравнялась с московскими заработками – 72 тыс. 659 рублей в финансовых и страховых структурах Владивостока. Только не завидуйте кассирам в банковских офисах и инспекторам пенсионного и страховых фондов – это не про них. Финансовому бизнесу даже Владивостока все дороже обходится найм профессионалов на топ-менеджеровские ставки. А вот вторая и третья позиции по величине зарплаты весьма интересны. Это даже не рыбаки, и не шахтеры, которым по труду и платили выше других. Свыше 69 тыс. рублей платят на производстве напитков и почти 65 тыс. рублей – средняя в области культуры, спорта и развлечений (в казино что ли?). Ну а последние в этом рейтинге заработков – работники образования со своей среднекраевой зарплатой в 39 тыс. 147,5 рублей (напомним, это средняя между профессором вуза и школьным учителем).  Нет, еще меньше у агентов недвижимости, где рынок стоит, а оплата самая скрытая.

Само заседание под председательством доктора экономических наук, заведующего кафедрой математики и моделирования ВГУЭС Льва МАЗЕЛИСА подводило итоги года регионального органа Росстата. А самым главным событием в работе статистиков стала Всероссийская сельхозперепись 2016 года. Членам совета удалось услышать ее предварительные итоги, которые, наверняка, заставят вновь акцентировать внимание властей на агропром Приморья. Замруководителя Елена ФИЛОНОВА попросила не спешить с обнародованием итогов, поскольку при обследовании личных подворий возникло немало проблем (крестьяне недоверчивы и весьма боятся земельного налога). Но одно можно сказать точно: дачные участки перестали быть огородами горожан. Даже в деревнях на личных подворьях сельхозпродуктов производят все меньше.

А вот новое исследование Примстата просто порадовало: Приморье подтвердило свой высокий уровень освоения компьютеров и сети интернета – 78,4% (2-е место в ДФО, выше, чем в среднем по России). Лучше только на Чукотке – что там еще делать. Между тем обследовали приморцев от 15 до 72 лет. То есть компьютер (смартфон) давно уже попал в один из обязательных предметов даже невысокого прожиточного уровня. В этом плане торговым сетям региона весьма повезло – статистики провели самое настоящее маркетинговое исследование. Чем не основа для стратегии развития цифровой экономики края?

Елена БАРКОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: новый год  пенсия  финансы  приморье  деньги  кризис  статистика 



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Комментарии

  • Сатана20:22, 26.12.2017#

    среднемясячная в приморье белая 7-10, вместе с черной 25-30 потолок)))) 30 это уже высокая

  • 1234522:46, 26.12.2017#

    При наличии своей квартиры (но не более 30-40кв, чтобы плата не очень большая), отсутствии детей, нежелания ездить в отпуск, нежелания вкусно есть, хотя бы раз в неделю, полный отказ от алкоголя, отказ от авто, отказ от нормальной одежды. 60тыс. на двоих может быть вполне достаточно, да, даже откладывать хватит по 5-10тыс. /мес. Но нах*й такая жизнь. Работа, дом, телик, дошикар. А при отсутствии своего квадрата вообще тоска на 60 жить. Даже в одного. Так что в **** эти мнения "экспертов", путин столько в минуту тратит. Если не в секунду.

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