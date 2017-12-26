Жители - заложники точечной застройки будут писать мэру Владивостока и Путину

Готовящееся строительство 24-этажной высотки на Океанском проспекте грозит перерасти в войну с жителями

Среди различных оценок, которые градостроительный совет Владивостока дает обсуждаемым проектам, часто звучит, что «в целом объект интересен и имеет право быть построенным, но… на другом месте». Пожалуй, именно к таким относится и проект многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями по Океанскому проспекту, 85А, который собирается построить в городе компания ООО «Порто-Франко 70», если ей это позволят.

В одной из публикаций мы, наверное, поспешили с оценкой, что застройка нового жилого района Снеговая падь задала Владивостоку некие новые стандарты эконом-класса, ниже которых застройщикам теперь нельзя опускаться. На самом деле «дикому» застройщику этот хороший пример не помогает проектировать и строить, исходя из здравого смысла.

Достаточно сравнить как довольно «свободно» стоят 25-этажки и прочие жилые дома эконом-класса в Снеговой пади и, как тесно, возможно, будет 24-этажке на Океанском проспекте, 85А, которую собираются позиционировать классом выше.

Новые стандарты – «по барабану»

Недавно в разговоре с одним из генеральных директоров, строящего в центре Владивостока другое здание высокого класса, у меня случился разговор о точечной застройке. И мнение руководителя компании мне показалось вполне резонным – разрешать строить в центре Владивостока надо только уже испытанным компаниям, имеющим подобный опыт. Это сразу же дает множество плюсов – выше адекватность проекта окружающей городской среде, лучше организация, быстрее скорость и качество строительства, меньше неудобств жителям и гостям города и пр.

ООО «Порто-Франко 70» было зарегистрировано 3 марта этого года. Ее уставный капитал составляет всего 1 млн рублей, и все 100% этого капитала принадлежат приморскому бизнесмену вьетнамского происхождения До Куок ВЬЕТУ. Ему также принадлежит другая строительная компания - ЗАО «ДТА-Конструкция», которая недавно построила склад-холодильник в Артеме и доли еще в нескольких других компаниях.

Именно разнобой в точечной застройке порождает к ней негативное отношение, притом, что процесс этот вполне позитивный – обновление города сродни обновлению организма, в котором отжившие свой срок клетки должны уступать место новым. И если новый объект «генетичен», родственен окружению, то обновление идет в правильном направлении, но если «генотип» нарушен, то есть опасность, что новый объект станет «раковой опухолью», пожирающей окружающее его городское пространство.

К сожалению, распознавание доброкачественных и недоброкачественных для города проектов у нас происходит на поздних стадиях, когда сказать застройщику на все 100% откровенно, что он предлагает что-то не то, оказывается несколько неудобным – старался-таки, проект делал. Вот и рождается фраза: «Не на том месте», потому что, увлекшись своей идеей, застройщик проигнорировал окружение и окружающих.

Если это говорить применительно к предлагаемому на Океанском проспекте 24-этажному дому, то, если он будет построен, он окажется «монстром» для своего окружения. Он как бы «придавит» соседние дома – №№83, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2 и 101 и рассечет их гармоничное и, к сожалению, довольно тесное сообщество своим стеклянным фасадом, уменьшит инсоляцию. Возникнет резкий диссонанс между «старым» бетоном и «новым» стеклом.

Найти здравый смысл

Когда проект этого нового дома обсуждался на градосовете, руководивший его работой Анатолий МЕЛЬНИК отметил, что «надо грамотно использовать территорию города, соблюдать регламенты и улучшать среду обитания». И в этом отношении к проекту есть вопросы, поскольку трехуровневой встроенной парковки будет мало даже для жильцов этого дома, не говоря о том, что без мест для своих авто останутся автомобилисты из соседних домов. Сомнительно, что стоит включать в объект еще один торговый центр.

По данному проекту особое согласие членов градосовета было в том, что это строительство, безусловно, вызовет протесты.

Старожилы свидетельствуют, что в прошлом на месте, где предполагается построить дом, находилась небольшая церковь, была зона отдыха. Затем, когда район Корейской слободы планово обновлялся в 70-е, здесь предполагалось построить небольшое здание общественного назначения. Но так и не построили, хотя попытки такие несколько раз предпринимались. Но свято место пусто не бывает. Заброшенное основание и участок со временем попали в частные руки, и долгое время использовались под автостоянки. Теперь в планах собственника – многоквартирный дом.

Принципиально такой дом, как и многие другие «точечные» проекты, было бы правильнее планировать строить на Патрокле, где с серьезным отставанием создается новый район городской комплексной застройки. Или – на острове Русском, где предполагается комплексно застраивать полуостров Саперный. Или в ином другом месте, где современные проекты жилья могут создать новый оригинальный архитектурный ансамбль и комфортную среду обитания. А район Корейской слободы, если и надо модернизировать, то это стоит делать по единому общему для этой территории проекту. К сожалению, такого рода инновационные проекты сегодня почему-то не поднимаются выше дипломных работ выпускников архитектуры ДВФУ.

Что касается этой площадки, то главная ошибка по ней застройщика очевидна – он, как бывшие прежде, проигнорировал мнения старожилов и решил строить не то, что им здесь нужно, а то, на чем, считает, можно больше заработать. А ошибка со стороны города в отношении застройщика – что заранее четко не были определены допустимые общественным мнением параметры возможного строительства здесь объекта и его будущие функции. То есть, решение о возведении высотного дома заранее заложило конфликт этого места и на этапах возведения объекта, и затем – на долгий период его будущего сосуществования с конфликтной средой.

Слушать подано…

Пример с этим домом еще раз показал, что застройщик подходит к вопросу изучения общественного мнения специфически – собирает его не у жильцов ближайших домов, а у людей, которые абсолютно не живут интересами этой территории. Результаты такого общественного обсуждения не могут быть объективными.

В конце сентября, когда на «пятачке» снова появились строители, готовящие его к возобновлению работ, здесь прошло собрание жильцов соседних домов, постановившее обратиться в прокуратуру, чтобы была проверена законность продажи в 1993 году этой территории площадью 40 соток и изучена возможность возвращения ее городу. Ее сегодняшняя кадастровая стоимостью составляет 17 млн рублей. К разрешению конфликта тогда же подключились комитет по общественному контролю Общественной палаты Приморского края, фонд «Горожанин и гражданин», городская дума.

9 декабря, уже после градосовета, жильцы снова вышли на собрание, возмущенные тем, что застройщик выдвинул на площадку буровую установку и этим демонстрирует, что его планы в отношении строительства дома не меняются. Участники собрания подписались под петицией о запрете строительства дома к врио губернатора Андрею ТАРАСЕНКО. Не исключено, что в своих протестах, если требуемый ими запрет не появится, они обратятся и в более высокие инстанции.

Вероятно, что судьба этого проекта в какой-то степени может повторить печальную участь другого подобного проекта – строительства жилого комплекса на ул. Овчинникова, более известного как «дом на костях», когда под давлением общественности и в итоге долгих судебных разбирательств, застройщик был вынужден отказаться от своих планов. Сейчас от крайних мер со стороны жителей микрорайона застройщика спасает исключительно то, что он еще не получил разрешение на строительство. Если же оно все-таки будет выдано, то это послужит отправной точкой для новых акций протеста.

КСТАТИ

«Останемся без солнечного света»

Жильцов соседних домов (на Океанском проспекте, 83 и 85) на общественных слушаниях не было, сообщает vl.ru. Говорят, что попросту не знали о них. Иначе обязательно пришли бы и высказались против строительства – называют много причин, почему высотке здесь не место.

«Нам никто не сообщал о том, что будут проходить общественные слушания, жильцы домов № 83 и 85 на Океанском проспекте не знали о них. Но это не значит, что нам все равно. Мы неоднократно отправляли письма в прокуратуру и администрацию города против этой стройки», – сказала жительница дома № 83 Юлия.

До последнего времени разрешений на строительство у заказчика не было – проект еще проходит комиссии по отклонениям от предельных параметров. Однако сегодня на территорию подъехала буровая машина. Как объяснили жильцам представители компании-заказчика, они намерены произвести изыскательные работы.

«На этом месте у нас подземные воды, дома стоят на насыпных грунтах, – рассказал житель дома № 85 Александр. – Посмотрите на балконы верхних этажей – они осыпаются. Если начнется стройка, то наши дома могут «поползти» и обрушиться. Мы этого боимся».

«Если поднять историю этого места, то давным-давно здесь находился храм, рядом были источники, – продолжила Юлия. – Потом храм снесли. Сейчас в теплое время года у дома № 85 постоянно вода течет».

Местные жители называют и другие причины, почему высотки здесь быть не должно.

«Если здесь построить огромный дом, то солнечного света у нас в квартирах не будет. К тому же с детьми и так негде гулять, детской площадки нет. Ближайший стадион на улице Хабаровской около школы № 18. Мы просили, писали письма в администрацию города, чтобы нам установили на этом месте детскую площадку», – говорит Юлия. Кстати, проект дома на Океанском проспекте, 85а предусматривает строительство детской площадки для жителей новостройки.

Еще жильцы опасаются, что может быть перекрыт пожарный проезд. Они говорят, что другие подъезды к дому № 83 на Океанском проспекте есть, но они либо слишком узкие, либо с крутыми поворотами, по которым пожарная машина подъехать не сможет.

На вопрос, что делать дальше, люди отвечают, что будут писать письма мэру Владивостока, а если это не поможет, то обратятся к президенту России Владимиру ПУТИНУ.

Фото VL.Ru.