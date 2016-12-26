www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.85 р. 100 JPY: 51.81 р.
EUR: 63.54 р. 10 CNY: 87.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке Дальневосточный МедиаСаммит-2017 примет около 7000 участников

26 Декабря 2016, 18:30 | Приморье

Ежегодный форум средств массовой информации – МедиаСаммит-2017 – примет на своей площадке почти семь тысяч участников. Об этом сообщили в ходе заседания Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморье.

По словам секретаря краевого отделения «Союза журналистов России» Елены Ардальяновой, организаторы ставят перед собой задачу – увеличить количество участников по сравнению с 2016 годом в два раза.

«Если в этом году приморская медиа-площадка объединила около 3,5 тысяч представителей СМИ, то в 2017 году мы ожидаем уже семь тысяч участников. Среди них – группа европейских журналистов, делегации с разных регионов России, а также экспертное сообщество – депутаты Госдумы РФ, пресс-секретари федеральных ведомств и другие», – отметила она.

Значительно расширится и формат мероприятия. В тематическую повестку МедиаСаммита-2017 включат вопросы использования современных технологий, возможностей интернета и телекоммуникаций, собщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

«Помимо этого, в рамках форума пройдет приморский кинофестиваль “Человек и море” и уже традиционные – конкурс пресс-служб и средств массовой информации», – добавила Елена Ардьянова.

В ходе заседания ОЭС эксперты также обсудили еще одно мероприятие следующего года – бизнес-премию «Золотой мост». По словам заместителя генерального директора «Примамедиа» Алексея Мигунова, бизнес-премия «Золотой мост» направлена на развитие малого и среднего бизнеса, а также поощрение предпринимательских инициатив.

«Нам важно дать объективную оценку приморскому бизнес-сообществу. Планируется, что в мероприятии будет задействованы лучшие региональные эксперты в этой сфере, среди которых первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, руководитель крупнейших компаний и другие», – отметил он.

Кроме того, представителей Общественного экспертного совета проинформировали о том, что в 2016 году приморские СМИ стали больше писать на социальные темы. Это стало возможным благодаря грантовой поддержке редакций.

«В 2016 году в эфире региональных телеканалов было размещено почти 100 часов социально значимой информации. Более 500 материалов опубликовано на веб-ресурсах, в печатных СМИ подготовлено почти тысяча полос», – сообщила заместитель директора департамента информационной политики Ирина Тараканова.

Заместитель руководителя ведомства также отметила, что работа по оказанию поддержки редакций средств массовой информации будет продолжена и в следующем, 2017 году, а также призвала муниципальные СМИ более активно участвовать в конкурсах социальных проектов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: медиасаммит 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru