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Победителями всероссийского конкурса "Святость материнства" стали врачи Приморья

26 Декабря 2016, 17:56 | Приморье

Сразу три медицинских учреждения Приморья стали победителями и лауреатами V форума Всероссийской программы «Святость материнства», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в департаменте здравоохранения, Приморье на конкурсе представили – Владивостокский клинико-диагностический центр, Перинатальный центр и Арсеньевская городская больница.

В номинации «За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности» первое место у Владивостокского клинико-диагностического центра. В церемонии награждения приняла участие клинический психолог Наталья Артюшевская, которой и была вручена награда.

В номинации «Лучший психолог по доабортному консультированию или специалист по социальной работе» финалистами стали – медицинский психолог Арсеньевской городской больницы Ольга Васина, а также медицинский психолог Перинатального центра Елена Волошина, которая награждена памятной медалью «Святость материнства».

Отметим, что из 88 финалистов победителями стали лишь 12 человек – по три лауреата в каждой из четырех номинаций. Еще 11 финалистов были награждены памятной медалью «Святость материнства», сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.

Досье "Золотого Рога": Всероссийский конкурс «Святость материнства» проводится Фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в целях повышения рождаемости, снижения числа абортов и совершенствования медико-социальной помощи женщинам в учреждениях родовспоможения РФ, а также в соответствии с задачами, закрепленными в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Проведение Конкурса направлено на защиту семьи, материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: святость материнства  ФАП 



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