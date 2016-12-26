Жителя Приморья осудили за попытку подкупить сотрудника полиции

Суд назначил фигуранту штраф более чем в 930 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Приговором Красноармейского районного суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие.

В судебном заседании, преступление совершено в октябре работником лесозаготовительного предприятия. Фигурант попытался дать взятку оперуполномоченному подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» за невыполнение им служебных обязанностей.

Так, за вознаграждение в 500 долларов США он предложил должностному лицу не задерживать лесовоз и не выяснять происхождение древесины. Предназначенные в качестве взятки деньги он положил на стол в кабинете сотрудника полиции.

Довести свой умысел до конца взяткодатель не смог, поскольку оперуполномоченный сообщил о происшествии в отдел полиции № 15 межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский».

Подсудимый в ходе предварительного следствия и судебного заседания свою вину признал полностью.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.