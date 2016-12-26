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Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе

26 Декабря 2016, 12:33 | Приморье

Сегодня, 26 декабря, в России – общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, по всей стране приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании должны отменить развлекательные предновогодние передачи. В день траура телеканалы также снимут с эфира рекламу.

Приморье скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем вместе со всей страной. Так, в память о погибших россиянах на здании Администрации Приморского края приспущены флаги. 

Как сообщили в департаменте внутренней политики региона, все муниципальные образования края также присоединились к траурным мероприятиям.   

Напомним, направлявшийся из Москвы в Сирию самолет Минобороны Ту-154 разбился рано утром, 25 декабря, через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ – съемочные группы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, – более 60 участников ансамбля имени Александрова, включая руководителя – Валерия Халилова. Все они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками.

В авиакатастрофе также погибли директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выразил соболезнование в связи с авиакатастрофой.

«Глубоко потрясен известием о страшной катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем, унесшей 92 жизни. Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорблю и разделяю боль невосполнимой утраты вместе с ними», – говорится в телеграмме в адрес Минобороны России.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: самолет  авиакатастрофа  ту-154  траур 



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