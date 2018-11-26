Молодежь Приморья просит Кожемяко провести дальневосточный форум во Владивостоке

"Форум "Амур" проходит в Хабаровском крае ежегодно. В 2018 году он получил статус федерального, в его рамках участники представили около 50 инициатив в сфере социального предпринимательства, молодежной политики, благоустройства городов и других. Организатором форума выступало Федеральное агентство по делам молодежи совместно с полномочным представительством президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и правительством Хабаровского края.

Активисты молодежных организаций края попросили врио губернатора провести его в столице Приморья. Обращение размещено на сайте петиций Chаnge.org, на сегодняшний день подписи под ним поставили свыше 2 тысяч человек.

В качестве доводов для проведения форума во Владивостоке молодежь Приморья указывает инициативу Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

«Всецело поддерживая вашу инициативу переноса столицы Дальневосточного Федерального округа во Владивосток, разделяя взгляды на интенсивное развитие Приморского края и экономическое и социальное укрепление восточного форпоста России мы просим вас о помощи в организации ежегодного Федерального молодежного форума на территории края», - говориться в обращении.

Как сообщил "Вести FM. Владивосток" соавтор петиции Александр Бондяев, который неоднократно участвовал в таких мероприятиях в различных регионах страны, форум станет подспорьем для развития молодежных сообществ края : «У молодёжи появится возможность повышать квалификацию в Приморье, получать уникальные навыки и знания. Соответственно это было бы дополнительным стимулом оставаться в крае, а не переезжать в другие регионы страны. Создание форума позволит понять, каким видит развитие Дальнего Востока и Приморья молодёжь. Такую возможность нельзя упускать».

По словам авторов петиции, участие молодежи Дальнего Востока в таких форумах всегда связано с логистическими трудностями и большими финансовыми затратами, что безусловно сказывается на количестве участников от регионов ДФО. «Мы просим вас оказать поддержку молодежи Дальнего Востока и прежде всего Приморского края и содействовать в организации всероссийского молодежного форума на территории Приморья», - обращаются молодежные активисты к Олегу Кожемяко.