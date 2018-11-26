www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.67 р. 100 JPY: 58.19 р.
EUR: 74.94 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Молодежь Приморья просит Кожемяко провести дальневосточный форум во Владивостоке

26 Ноября 2018, 16:10 | Приморье

"Форум "Амур" проходит в Хабаровском крае ежегодно. В  2018 году  он получил статус федерального, в его рамках участники представили около 50 инициатив в сфере социального предпринимательства, молодежной политики, благоустройства городов и других. Организатором форума выступало Федеральное агентство по делам молодежи совместно с полномочным представительством президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и правительством Хабаровского края. 

Активисты молодежных организаций края попросили врио губернатора провести его в столице Приморья. Обращение размещено на сайте петиций Chаnge.org, на сегодняшний день подписи под ним поставили свыше 2 тысяч человек.

В качестве доводов для проведения форума во Владивостоке молодежь Приморья указывает инициативу Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.
 
«Всецело поддерживая вашу инициативу переноса столицы Дальневосточного Федерального округа во Владивосток, разделяя взгляды на интенсивное развитие Приморского края и экономическое и социальное укрепление восточного форпоста России мы просим вас о помощи в организации ежегодного Федерального молодежного форума на территории края», - говориться в обращении.
 
Как сообщил "Вести FM. Владивосток" соавтор петиции Александр Бондяев, который  неоднократно участвовал в таких мероприятиях в различных регионах страны,  форум станет подспорьем для развития молодежных сообществ края : «У молодёжи появится возможность повышать квалификацию в Приморье, получать уникальные навыки и знания. Соответственно это было бы дополнительным стимулом оставаться в крае, а не переезжать в другие регионы страны. Создание форума позволит понять, каким видит развитие Дальнего Востока и Приморья молодёжь. Такую возможность нельзя упускать».
 
По словам авторов петиции, участие молодежи Дальнего Востока в таких форумах всегда связано с логистическими трудностями и большими финансовыми затратами, что безусловно сказывается на количестве участников от регионов ДФО. «Мы просим вас оказать поддержку молодежи Дальнего Востока и прежде всего Приморского края и содействовать в организации всероссийского молодежного форума на территории Приморья», - обращаются молодежные активисты к Олегу Кожемяко.

 

Автор:
Теги: кожемяко  владивосток  приморье  петиция  Хабаровск  форум  молодежь  Дальний Восток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru