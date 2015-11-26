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Во Владивостоке подведут итоги реализации стратегии сохранения амурского тигра
13-15 декабря во Владивостоке состоится международная научно-практическая конференция «Амурский тигр: состояние популяции, проблемы и перспективы охраны». В рамках конференции будет проведен симпозиум «Восстановление и сохранение популяции дальневосточного леопарда», пишет Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службы Амурского филиала WWF России и Приморского филиала АНО «Центр «Амурский тигр».
В середине декабря российские и иностранные эксперты соберутся во Владивостоке для того, чтобы подвести 5-летние итоги реализации «Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации». Стратегия была утверждена в июле 2010 года Министерством природных ресурсов и экологии РФ на период до 2020 года. Кроме того, будут обсуждаться результаты масштабного учета амурского тигра, который проводился в России в 2015 году.
Аналогичное совещание «Амурский тигр в Северо-Восточной Азии: проблемы сохранения в XXI веке» проходило в 2010 году, и именно тогда ученными была одобрена концепция охраны амурского тигра, которая и легла в основу Стратегии. Основные научные доклады будут посвящены мониторингу состояния популяции редких кошек планеты, в том числе касаться вопросов инфекционных заболеваний животных. Также планируются практические сообщения о методах охраны и увеличения численности тигра и леопарда.
Конференция организована и проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Биолого-почвенным институтом ДВО РАН, Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН, Центром «Амурский тигр» и Всемирным фондом дикой природы (WWF). Возглавляет организационный комитет Юрий Николаевич Журавлев – академик РАН, профессор, директор БПИ ДВО РАН.
«На Тигрином саммите в 2010 году в Санкт-Петербурге Правительство России обозначило задачу, которая заключается в сохранении и увеличении популяции амурского тигра. За это время были приняты определенные природоохранные мероприятия. Например, корейский кедр был внесен в список пород, запрещенных к рубке. Эти и другие меры обеспечили стабильность популяции тигра. А полученные данные в ходе зимнего учета показали нам динамику его численности», - комментирует академик РАН Ю.Н. Журавлев.
Своё участие уже подтвердили ученые из нескольких регионов страны, а также Японии, Южной Кореи, Китая. Регистрация на конференцию еще продолжается.
Международная научно-практическая конференция состоится на базе Биолого-почвенного института ДВО РАН. Более подробная информация на сайте.
Фото Василия Солкина, Амурский филиал WWF России. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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