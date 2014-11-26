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Приморский край готов к защите населенных пунктов от лесных пожаров
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 25 ноября провел совещание по вопросу обеспечения лесопожарной безопасности в осенне-зимний период. В нем приняли участие представители профильных департаментов краевой Администрации, курирующие вице-губернаторы и представители краевого парламента.
Глава региона подчеркнул, что при прохождении нынешнего пожароопасного периода Приморье должно учесть опыт начала года.
«К прошлому пожароопасному сезону мы оказались не готовы. Надеюсь, соответствующие службы сделали соответствующие выводы. Нам необходимо направлять усилия на то, чтобы лесных пожаров в таком большом количестве не возникало, а в случае возникновения тушить их максимально оперативно. Нельзя, чтобы печальный опыт прошлого сезона повторился», - заявил Губернатор.
Директор департамента гражданской защиты Приморья Валентин Басаргин доложил о готовности края к обеспечению лесопожарной безопасности и защите населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и объектов экономики.
«На территории края сформирована группировка сил и средств – 12496 человек и 2398 единиц техники. В целях своевременного доведения до населения информации по складывающейся обстановке, спланированы и проводятся мероприятия по информированию и оповещению населения», - отметил Валентин Басаргин.
Администрации муниципалитетов выполнили работы по созданию минерализованных полос, выжиганию сухой травяной растительности. Кроме того, продолжается создание дорожных карт с определением конкретных сил для тушения пожаров на межселенческих территориях, а также активная разъяснительная работа среди населения о недопустимости нарушения правил пожарной безопасности
Главам муниципалитетов также рекомендовано включить создание незамерзающих источников водоснабжения в муниципальные программы.
В Приморской авиабазе создана диспетчерская служба, которая осуществляет круглосуточный сбор, обобщение и анализ предоставляемой информации о лесных пожарах и лесопожарной обстановке на всех категориях земель.
И.о. директора департамента лесного хозяйства Олег Грущенко сообщил, что по прогнозам в ближайшие две недели в крае установится обширный снежный покров и пожароопасная ситуация нормализуется.
«В Хасанском районе, а также на побережье Лазовского и Тернейского районов пока отсутствует снежный покров, поэтому лесопожарные формирования, дислоцированные на этих территориях, находятся в постоянной готовности», - подчеркнул Олег Грущенко.
Он также добавил, что Приморью на 2015 год Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало денежные средства в размере 11 миллионов рублей на дополнительное приобретение лесопожарной техники для пожаро-химических станций третьего типа. В 2016 году – агентством предусмотрено выделение субвенций на тушение лесных пожаров в размере 106 миллионов рублей. 67 миллионов рублей из краевого бюджета пойдут на укрепление Приморской авиабазы и приобретение лесопожарной техники.
Владимир Миклушевский акцентировал внимание департамента на средствах пожаротушения, которые должны быть закуплены в Приморье в достаточном количестве.
«Нам нужно ориентироваться на то количество техники, чтобы можно было потушить максимальное количество пожаров. В вашей сфере лучше перестраховаться», - подчеркнул он.
Глава региона также дал поручение профильным вице-губернаторам подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.
«Давайте подумаем над введением практики изъятия лесов у арендаторов, которые взяли в пользование лесной участок, но огонь на нем не считают нужным тушить. Также необходимо проработать методику проведения контролируемых палов. Подумать об ужесточении санкций за нарушение особого противопожарного режима в лесах», - обратился он к профильным вице-губернаторам.
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