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На очереди в детсады в Приморском крае нашли управу
В Приморье подвели итоги второго краевого конкурса бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров. Победителями признаны пять индивидуальных предпринимателей, каждый из которых получит субсидию до 10 миллионов рублей на организацию частного детского сада.
Как сообщили в департаменте экономики и стратегического развития Приморья, конкурс проходил в два этапа: на первом были отобраны заявки, соответствующие условиям и требованиям конкурса, на втором – проведена оценка представленных бизнес-проектов. Победителями признаны индивидуальные предприниматели из Владивостока и Уссурийска: ИП АГАПОВА Ю.В., ИП МАЛАХОВА О.В., ИП КАПУСТИНА В.В., ИП СТАРОДУМОВА О.Б., ИП МЫЗГИНА О.В.
«В ближайшее время с ними будут заключены договоры на создание детских садов на срок не менее трех лет. Финансирование проектов производится на основе заявок, подтверждающих произведенные затраты на организацию детского сада», - отметили в департаменте.
Напомним, с 2014 года в крае реализуется новый механизм поддержки малого бизнеса, направленный на реализацию социально значимых проектов. Постановление администрации края о проведении конкурса бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров и предоставлении субсидий индивидуальным предпринимателям подписано главой региона Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ в августе этого года.
По информации департамента экономики и стратегического развития Приморского края, данное направление государственной поддержки малого предпринимательства позволит создать необходимые условия для повышения доступности дошкольного образования, а также развития малого бизнеса в крае.
Ранее в Приморье прошел первый конкурс бизнес-проектов по созданию дошкольных образовательных центров. Определены три победителя: Олеся ПАНЬКОВА (г. Владивосток), Маргарита ЯРЕСЬКО (г. Владивосток), Ольга РАДЧЕНКО (г. Дальнереченск).
Сейчас на территории региона работают 15 негосударственных дошкольных образовательных организаций. Их посещает более 1 500 детей.
А в Находке для самых маленьких горожан откроют еще четыре дополнительные группы в действующих дошкольных учреждениях.
Как отметили в департаменте образования и науки Приморского края, на сегодняшний день в Находке ликвидирована очередь в детские сады для малышей старше трех лет. А новые группы позволят сократить на 80 человек очередь среди детей до трех лет.
Уже закончилось перепрофилирование залов в детсадах № 36 (ул. Пограничная, 1а) и № 59 (ул. Рыбацкая, 19а). В ремонте последнего финансовую помощь оказала ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». В этом дошкольном образовательном учреждении уже работают три группы раннего возраста. Необходимость открыть еще одну связана с активной застройкой района. В помещениях выполнен весь спектр ремонтных работ вплоть до замены канализационной системы. Сейчас в залах устанавливают мебель и закупают мягкий инвентарь.
Еще две группы введут в строй в начале 2015 года в детских садах №55 (микрорайон Врангель, Приморский проспект, 16а) и № 60 (ул. Кирова, 17). Здесь отремонтировали залы, которые раньше не использовались для нахождения детей.
Напомним, глава региона Владимир Миклушевский поставил задачу полностью ликвидировать очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет на год раньше срока, обозначенного в указе президента, - к началу 2015 года. В этом году на ликвидацию очереди в детские сады от 3 до 7 лет из краевого бюджета направлено 857 миллионов рублей, из федерального - 618 миллионов рублей, из местных бюджетов - 304 миллиона рублей.
По состоянию на 1 ноября текущего года очередь в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 539 человек. Всего с начала текущего года уже введено 3 125 мест.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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