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Приморье День Победы отметит с размахом
Губернатор Приморья пообещал оценивать работу глав территорий по степени выполнения ими проекта «Историческая память»
На прошедшей неделе в Администрации Приморского края губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел очередное заседание организационного комитета «Победа», посвященное подготовке к празднованию 70-летия Дня Победы. В нем приняли участие вице-губернатор Александр РОЛИК, директора профильных департаментов, представители религиозных и общественных организаций.
На очередном заседании комитета обсуждался план заключительных мероприятий, которые пройдут в Приморье в рамках празднования 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
По словам губернатора Владимира Миклушевского, к подготовке к празднику необходимо отнестись со всей ответственностью.
«70-летие со Дня Победы - это важнейшая дата для Приморья, России, для каждого жителя. И 2015 год должен быть полностью посвящен это великому событию. Ни один ветеран не останется без внимания, а праздничные мероприятия должны пройти во всех районах края», - открыл заседание Владимир Миклушевский.
Директора департаментов доложили, что во многих муниципалитетах начались мероприятия, приуроченные к этой праздничной дате; например, в районах проходят уроки мужества, а также первые этапы творческих конкурсов для участия коллективов в праздничном концерте.
Далее участники совещания обсудили план праздничных мероприятий на 2015 год. Среди них - гала-концерт победителей краевого конкурса «Восточный форпост» в Приморском театре опере и балета, куда будут приглашены ветераны и участники молодежных патриотических клубов. К тому же состоится смотр-конкурс городских округов, муниципальных районов и ветеранских организаций Приморского края «Эстафету боевых дней и трудовых будней - в надежные руки».
В апреле пройдет краевая молодежная патриотическая акция «С Днем Победы, ветеран!», в ходе которой молодежь будет чествовать участников Великой Отечественной войны.
Кроме того, 25 апреля состоится краевое торжественное собрание, где Владимир Миклушевский поздравит ветеранов и вручит им государственные награды.
В преддверии праздников ветеранам, помимо государственных наград, вручат ценные подарки и открытки. Отметим, что Владимир Миклушевский ежегодно подписывает все открытки собственноручно. В прошлом году их было около 2300.
9 мая, в день праздника, в Приморье традиционно пройдет целый ряд мероприятий, среди которых парад, шествие горожан «Бессмертный полк», праздничный салют и многое другое. Один из ветеранов Великой Отечественной войны встретит День Победы в Москве - в качестве делегата от Приморья он примет участие в главном Параде Победы страны.
Кроме того, губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил важность включения всех муниципалитетов в проект «Историческая память».
На заседании оргкомитета выступил руководитель проекта «Историческая память» Павел ГЕТМАН. Он отметил, что за время реализации проекта была проделана огромная работа.
«Всего на учете в военном комиссариате Приморского края по результатам паспортизации 2005-2006 годов состоит 392 воинских захоронения. На 16 ноября 2014 года паспортизировано 254 воинских захоронения - 65 процентов, количество захороненных в них воинов - 5 063 человека. К тому же практически все памятники на территории края приведены в порядок. За ними осуществляется постоянный уход», - отметил Гетман.
Он также сообщил, что начальнику Управления Министерства обороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества направлено 132 обновленные учетные карточки воинских захоронений.
«Подготовлены к отправке еще 121 оформленная обновленная учетная карточка воинских захоронений в Приморском крае», - подчеркнул Павел Гетман. Однако, по мнению куратора проекта, не все муниципалитеты оперативно включились в работу.
«До сих пор не представлены в военный комиссариат Приморского края учетные карточки, в том числе обновленные: 30 - из Владивостока, 29 - из Уссурийска, 5 - из Ханкайского района. Всего 64 карточки из 3 муниципальных образований», - отметил руководитель проекта.
Глава региона Владимир Миклушевский заявил, что успешная реализация проекта «Историческая память» станет одним из критериев оценки эффективности работы глав.
«Этот проект - один из приоритетных. Особенно в свете того, что 2015 год - год 70-летия со Дня Победы. И поэтому участие муниципалитетов в проекте станет одним из критериев оценки работы глав», - отметил Владимир Миклушевский.
Напомним, проект «Историческая память» стартовал в Приморье в начале 2013 года по инициативе главы региона. Реализацией проекта занимается Приморское региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с администрацией Приморского края. Цель проекта - выявить и восстановить все исторические и культурные памятники и мемориалы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Владимир Миклушевский поставил задачу - к 70-летию Великой Победы в Приморье не должно остаться ни одного бесхозного памятника. Проект «Историческая память» будет продолжаться до тех пор, пока все памятники Героям в Приморском крае не будут приведены в порядок.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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