Огню в Приморье разгуляться не дадут

В Приморском крае действует особый противопожарный режим

Как уже сообщалось, с 10 ноября в Приморском крае введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Особый противопожарный режим обязывает жителей неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Приморцам запрещено пребывать в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории муниципальных образований, а также проводить в лесах огнеопасные работы.

Необходимость введения данного режима обусловлена ростом числа сельскохозяйственных палов, которые чаще всего становятся причиной лесных пожаров.

Рейды и штрафы

Так, с 1 сентября в крае зафиксировано уже 1 127 несанкционированных сельскохозяйственных палов, создавших предпосылки к возникновению 127 пожаров. Муниципалитеты, наиболее подверженные быстрому распространению огня от сельхозподжогов, располагаются на юге края. Это сельскохозяйственные территории: Дальнереченский, Партизанский, Михайловский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский районы, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Уссурийск.

В особый противопожарный период приоритетным направлением органов надзорной деятельности становится проведение профилактических рейдов как в частном жилом секторе, так и на территориях населенных пунктов.

«С начала сентября проведено уже более 500 рейдов. Мы обучили свыше 7 тысяч человек правилам пожарной безопасности, которые предъявляются к жилым помещениям и к содержанию придомовых территорий. Собственникам частных домов необходимо провести ревизию системы печного отопления, электрохозяйства, очистить придомовые территории от горючих отходов и сухой растительности», - сообщил представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю Андрей ПРОНИН.

В связи с введением особого противопожарного режима Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрено увеличение штрафных санкций за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности.

Так, для граждан предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

За 2 месяца уже 56 граждан привлечены к административной ответственности за сжигание мусора и травы в неустановленных для этого местах.

В добровольцах дефицита нет

В Приморье продолжат развивать добровольную пожарную охрану. Необходимость проведения данной работы отметил вице-губернатор Приморского края Александр ЛОСЬ в ходе совещания по вопросу готовности муниципалитетов к осенне-зимнему пожароопасному периоду. Совещание прошло в Кавалеровском районе.

В ходе мероприятия отмечено, что пожарные подразделения должны прибыть на место возгорания в сельской местности в течение 20 минут, городской – 10 минут, но из-за удаленности многих населенных пунктов края пожарные не всегда укладываются в пределы норматива. Именно добровольные дружины, созданные во всех муниципалитетах, могут стать настоящей подмогой для основных сил пожаротушения. По данным Главного управления МЧС, сегодня в крае к добровольной пожарной охране привлечено более 23 тысяч человек.

«Добровольная пожарная дружина оснащена минимальным набором качественной пожарной техники: насосами, воздуходувками, экипировкой. Дружинники помогут выдержать время до прибытия основных сил и средств пожаротушения даже в самые отдаленные уголки края», - заявил он.

Со стороны действующей противопожарной службы главам муниципалитетов рекомендовано продолжать развитие добровольной пожарной дружины в крае, обеспечивать ее соответствующим снаряжением.

«На территории муниципальных образований может быть создан собственный резерв воздуходувок и ранцевых лесных огнетушителей, которыми в случае необходимости будут снабжать добровольцев», - отметил заместитель начальника управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Приморскому краю Андрей ПОТАХОВ.

А начальник Главного управления ГУ МЧС России по Приморскому краю Владимир ФОКИН также напомнил о проводимой работе по передаче пожарным-добровольцам техники.

«Нужно организовать качественный прием этой техники. Сделать так, чтобы боевые единицы были в исправном состоянии, обслужены и могли сразу принимать участие в ликвидации пожаров», - обратился он к главам муниципалитетов.

В ходе совещания подчеркнуто, что в ряде муниципалитетов уже запланирована финансовая поддержка добровольных противопожарных формирований, но остальным еще предстоит выработать меры поощрения дружин.

«Привлекайте активистов – таких людей в районах много. И мы готовы их поощрять, ведь дело это благое», - обозначил Александр Лось.

Он также призвал глав активнее взаимодействовать с общественными организациями.

«Нужно активнее использовать охотничий ресурс. Необходимо наладить более активное взаимодействие с председателями охотничьих обществ, владельцами сельхозугодий. Они ведь не меньше вашего заинтересованы в целости лесов и отсутствии природных пожаров», - подчеркнул он.

Воздуходувки всегда на готове

Между тем в каждую пожарную часть Приморского края закупили специализированную лесопожарную технику – воздуходувки. Они предназначены для оперативного тушения низовых пожаров, создания опорных полос при профилактических выжиганиях лесных горючих материалов и тушении пожаров встречным отжигом.

Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин БАСАРГИН в ходе пресс-конференции в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По словам директора департамента, приобретение противопожарной техники – одно из ключевых мероприятий в период подготовки к прохождению пожароопасного сезона.

«В каждую пожарную часть края закуплены по 2 воздуходувки. До конца ноября все приобретенное оборудование поступит на места», - отметил он.

В качестве превентивных мероприятий в Приморье также проводится работа по прокладыванию минерализованных полос. В этом году в данный процесс введены существенные изменения.

«Раньше трактор делал всего один проход для прокладки полосы. Но наши расчеты показали, что ее ширина должна составлять не менее 10-15 метров. Это в большей степени позволит остановить сильный пожар, который в приморских условиях может разноситься ветром на большие расстояния», - подчеркнул Валентин Басаргин.

На сегодняшний день департаментом лесного хозяйства Приморья для оперативного тушения возникающих лесных пожаров также заключены 11 государственных контрактов на выполнение лесохозяйственных мероприятий и выданы технические задания на тушение пожаров.

В каждом лесничестве края также созданы оперативные штабы, члены которых будут принимать управленческие решения по обеспечению пожарной безопасности и тушению лесных пожаров.

По данным Приморского лесничества, всего с начала осеннего периода на юге края произошло около 20 лесных пожаров, которые были оперативно потушены. Их незначительное количество специалисты связывают с масштабной профилактической работой, которую провели среди граждан представители лесничества, МЧС, органов местного самоуправления.

Напомним, в случае обнаружения очага возгорания приморцам следует звонить по телефонам 01 или 8 (800) 100-94-00.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.