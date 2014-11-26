В Приморье резко ускорились темпы обеспечения многодетных землей

Исполнение «земельных» указов стало основной темой совещания губернатора Приморского края с главами муниципальных образований, которое Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел 21 ноября.

Вопросы, связанные с предоставлением земли многодетным и молодым семьям, в таком формате обсуждаются регулярно. Благодаря этому практически все муниципалитеты за последние месяцы серьезно «подтянулись» в плане формирования и выдачи земельных участков.

Напомним, что краевой закон №837 был принят еще в конце 2011 года во исполнение поручения президента РФ о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам с тремя и более детьми. Однако его реализация шла гладко далеко не во всех муниципалитетах Приморья. Земельный «передел» - процесс сложный, неотработанный, а кое-где даже и конфликтный, поэтому то там, то здесь возникали вполне объяснимые трудности, хотя некоторые главы просто не придали проблеме должного внимания. Губернатору пришлось объясняться с такими «отстающими» по-другому. Помогло.

Время подтянуться еще есть

Особое внимание в ходе совещания было уделено муниципалитетам, в которых темпы обеспечения многодетных семей землей отстают от среднекраевых. Заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья ТЕРЕХОВ доложил, что по состоянию на 14 ноября в реестр граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка в рамках КЗ-837, была включена 6581 семья. Около двух третей из этого количества, 4085 семей, уже получили положенную им землю. Еще 1697 земельных участков в настоящее время формируются органами местного самоуправления.

По словам Ильи Терехова, в целом по Приморскому краю, без учета Владивостока, обеспеченность многодетных семей бесплатными земельными участками составляет 79 процентов. Полностью обеспечены землей многодетные семьи в пяти муниципальных районах: Анучинском, Дальнереченском, Пограничном, Тернейском и Спасском. Однако в семи муниципалитетах по-прежнему отмечается низкий (менее 70) процент обеспечения многодетных землей: в число отстающих вошли Владивосток, Дальнегорск, Находка, Кавалеровский, Кировский, Октябрьский и Лазовский районы.

- Задача обеспечить землей все семьи, которые были включены в реестр на 1 января 2014 года, выполнена в большинстве муниципальных образований, за исключением Владивостока, Находки, Спасска-Дальнего и Хасанского района, - констатировал представитель администрации.

Наибольшее отставание в темпах обеспечения землей по-прежнему наблюдается во Владивостоке, где к настоящему времени землю получила лишь треть семей, включенных в реестр. Как отметил Илья Терехов, в связи с нехваткой земли в краевом центре рассматривается возможность предоставления участков многодетным семьям в соседних муниципальных образованиях при условии согласия семей и при наличии соответствующих соглашений между муниципалитетами. Еще одна мера, которая позволит снизить остроту проблемы, – передача в муниципальную собственность земли в районе ул. Артековской, где планируется сформировать более 700 участков для многодетных. Проект решения правительства РФ о передаче земли городу уже подготовлен.

Выслушав доклад по ситуации с землей, Владимир Миклушевский согласился с тем, что задача по обеспечению многодетных семей землей в целом выполнена. Как отметил глава региона, шансы полностью обеспечить многодетные семьи землей к 1 января 2015 года есть практически у всех отстающих муниципальных образований: для этого необходимо в оставшееся до Нового года время завершить процедуру формирования земельных участков и провести жеребьевку среди многодетный семей.

- Подавляющее большинство муниципалитетов справляется с текущей очередью по 837-му закону, укладывается в срок предоставления участка. Это неплохое достижение, - отметил глава региона, пообещав подвести очередные итоги реализации закона после 1 января.

Что касается отстающих территорий, то представители их администраций проинформировали главу региона о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы ускорить реализацию КЗ №837. Так, первый замглавы Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ сообщил, что из 1713 многодетных семей, стоявших в очереди на участок в начале 2014 года, более 700 уже получили землю. В настоящее время в городе формируется еще 960 земельных участков для многодетных семей. Планируется, что до конца 2014 года все они будут сформированы и разыграны в ходе жеребьевок.

Закон требует уточнений

Участники совещания обсудили ряд нюансов, возникающих при практической реализации КЗ №837. Коснувшись актуальной для некоторых городов и районов темы отказов многодетных семей от выделенного им земельного участка, Владимир Миклушевский посоветовал перед формированием участков проводить на местах общественные слушания с участием многодетных. Если участок будет одобрен в ходе слушаний, то при отказе от его получения семья должна переходить в конец очереди.

- Нужно упорядочить все эти процедуры, чтобы они были понятны гражданам, чтобы у граждан была возможность высказать свое мнение по поводу формируемых участков, - сказал Владимир Миклушевский.

Высказался губернатор и по поводу идеи предоставлять многодетным семьям из Владивостока земельные участки в других муниципальных образованиях. По мнению Владимира Миклушевского, главам Владивостока и других муниципалитетов, включенных в состав агломерации, нужно сообща выработать правила предоставления участков.

- Представители районов задают вполне резонный вопрос: кто будет платить за формирование участков? Это ключевой вопрос. Если во Владивостоке нет земли, то должно быть какое-то финансовое участие при выдаче участка в другом муниципальном образовании, - сказал губернатор.

Что касается краевого закона №250, разработанного и принятого по инициативе Владимира Миклушевского в 2013 году, то отдельные муниципальные образования уже приступили к выдаче участков семьям с двумя детьми и молодым семьям. На сегодняшний день выдано уже более 200 участков земли и формируется еще около 3 тысяч участков, однако в реестр тех, кто имеет право на участок по 250-му закону, включено более 9 тысяч приморцев. Владимир Миклушевский подчеркнул, что реализация поручения президента по-прежнему остается приоритетом, однако уже сейчас необходимо думать о выделении земли и по краевому закону.

- Мы договаривались, что в 2014 году «подтянемся» по 837-му закону. По большому количеству муниципалитетов мы серьезно продвинулись. В свою очередь, 2015 год должен стать годом реализации двух земельных законов в комплексе, - отметил губернатор.

Также муниципалитетам рекомендовано предусмотреть возможность формирования резерва земельных участков для последующего предоставления по 837-му и 250-му краевым законам. Это позволит исключить риск того, что в будущем муниципалитеты не уложатся в установленный законами срок предоставления земельных участков.

Край помогает с инфраструктурой

Как рассказал директор департамента градостроительства Приморского края Евгений ДОБРЫНИН, к настоящему времени все муниципалитеты Приморья утвердили «дорожные карты» по обеспечению выданных многодетным семьям земельных участков необходимой инфраструктурой. 15 муниципальных образований обратились к администрации края за субсидией на решение этой задачи, отчитаться за использование которой необходимо будет в течение трех лет. По словам Евгения Добрынина, департамент одобрил предоставление городам и районам субсидий на общую сумму в 128,5 млн руб., из которых 115,2 млн руб. пойдут непосредственно на строительство инженерной инфраструктуры. Еще 13,3 млн руб. будет направлено на разработку и утверждение проектно-сметной документации.

На совещании были перечислены территории, где успешнее всего идут работы по обеспечению участков для многодетных семей инфраструктурой. Это Большой Камень, Фокино, Уссурийск, Лесозаводск и Дальнегорск.

- Департамент выполнил задачу максимально упростить получение субсидий. Мы не просим от вас заранее подавать проекты, продлили срок использования субсидий. Размер субсидий определен исходя из экономически обоснованных тарифов, - акцентировал внимание муниципальных глав Владимир Миклушевский.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.