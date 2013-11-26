Дальневосточные риэлторы вступились за приморских сирот

Дальневосточная гильдия риэлторов (ДГР) направила в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю жалобы на действия департаментов государственного заказа и образования и науки администрации Приморского края, в которых обратила внимание антимонопольщиков на практику проведения в крае электронных аукционов на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По заключению гильдии риэлторов, в документации, поданной на последний такой аукцион, был допущен ряд нарушений и несоответствий, возникли риски, повышающие бюрократическую и коррупционную составляющие. ДГР полагает, что это также «приводит к необоснованному расходу и (или) обогащению за счет бюджетных средств и некорректному исполнению закона об обеспечении жильем данной льготной категории граждан».

Однако Управление ФАС по Приморскому краю отказало риэлторам в удовлетворении этих жалоб и оставило итоги аукциона в силе, хотя он был проведен по самой максимальной цене и лишь по пяти из восьми лотов. Участником и победителем было лишь одно лицо.

В связи с тем что на местном уровне жалобы не привели к конструктивному решению, членами ДГР, входящими в Российскую гильдию риэлторов, сейчас проводятся консультации и готовятся документы для обращения по этому факту в Генпрокуратуру РФ.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.