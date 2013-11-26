Любимого учителя из Приморья ждут Филиппины

В Приморском крае подведены итоги первой народной родительской премии "Любимый педагог", партнером которой выступила газета "Золотой Рог".

Более 700 кандидатов из 54 городов и поселков Приморья, 11,5 недель активного интернет-голосования - и вот, наконец, итоги народной родительской премии подведены: жители края выбрали «Любимого педагога». А точнее, педагогов. Поэтому цветов, дипломов и подарков на торжественной церемонии награждения победителей, что прошла 20 ноября в киноконцертном комплексе «Владивосток», было не счесть.

Это было здорово. Очень душевно и трогательно. Более сотни присутствующих в зале приморских педагогов, отличающихся по возрасту, полу, специфике деятельности и стажу работы, объединяло нечто большее, чем профессиональная принадлежность - ПРИЗНАНИЕ учеников и их родителей. Возможность высказать им слова благодарности и вручить заслуженные награды появилась благодаря инициативе интернет-портала «Владмама» и поддержке администрации Приморского края.

Родительская премия «Любимый педагог» - абсолютно новая страница в истории подобных конкурсов, поскольку инициирована не профессиональной средой, а непосредственно родителями. При этом впервые в истории приморской сферы образования была задействована интернет-среда.

«Этим проектом мы хотели выразить глубокую признательность людям, чье влияние с детства во многом определяет жизнь любого человека. Тем, кто своим талантом, трудом и верностью любимому делу уже давно заслужил нечто большее, чем простые слова благодарности. Кроме того, начиная историю этого конкурса в Интернете, мы продолжили и славную традицию, с которой когда-то начинался портал «Владмама», – дарить людям радость, тепло и светлые чувства, делать мир ярче», - говорит генеральный директор ООО «Владмама», председатель общественного экспертного совета по региональной политике Приморского края Ольга РОМАНОВА.

Позитивная энергия этого проекта сразу же получила ответный положительный заряд от делового бизнес-сообщества края. Партнерами премии стали акционерный коммерческий банк «Приморье», компания «Акцент», ОАО «Молочный завод «Уссурийский» (ТМ «Родимая сторонка»). Информационную поддержку оказали дальневосточная деловая газета «Золотой Рог» и государственная телерадиокомпания «Владивосток».

«Родительская премия «Любимый педагог» - знаковое событие для Приморья, и присутствовать на нем для меня большая честь, - сказал, открывая торжественную церемонию, директор департамента образования и науки Приморского края Александр ЗУБРИЦКИЙ. – Особенно ценно то, что этот конкурс инициирован не чиновниками и даже не учительской средой, а самими приморцами. Что может быть важнее народного признания? Радует география премии, затрагивающая все Приморье, а также широта охваченных направлений профессиональной деятельности, благодаря чему в конкурсе смогли участвовать воспитатели и учителя, тренеры и педагоги дополнительного образования. Я не знаю, кому первому пришла в голову идея премии, но хочу сказать этому человеку персональное «спасибо», и уверен, что она должна стать ежегодной».

«Дорогие мои коллеги, какие же вы все красивые сегодня, а главное, как сияют ваши глаза! – с этими словами обратилась к присутствующим заместитель главы администрации г. Владивостока Наталья МАЛЬЦЕВА. – Помню, какой радостью наполнилась моя душа, когда однажды мой ребенок, едва вернувшись из школы, первым делом попросил проголосовать за любимого учителя. Выхожу в «фейсбук» – все друзья-знакомые делятся новостью о конкурсе и просят друг друга проголосовать за своих педагогов. Какой же дух единения царил все это время в Приморье! От лица всех родителей края хочу сказать вам огромное человеческое спасибо. Вы обладаете редким даром - отдаете себя ученикам без остатка. Отдельная благодарность организаторам премии-признания. Я видела дипломы «Любимый доктор» в кабинетах приморских врачей, и надеюсь, что теперь на самых видных местах в ваших образовательных учреждениях будут висеть дипломы «Любимый педагог».

А генеральный директор ОАО «Издательская компания «Золотой Рог» Елена БАРКОВА призналась, что до сих пор с благодарностью вспоминает свою сельскую учительницу, которая помогла ей выбрать верную дорогу в жизни: «И я по-прежнему считаю, что главное для педагога - не вбить в головы учеников набор школьных знаний, а воспитать в них чувство прекрасного и любви к миру».

Изначально, по условиям конкурса, предполагалось наградить четверых финалистов. Но в итоге это оказалось невозможным: достойных кандидатов оказалось куда больше, поэтому было решено учредить отдельные номинации и подготовить спецпризы. Помимо перечисленных партнеров поддержать конкурсантов решили также оптово-розничная компания «Роза ДВ Int.», центр красоты Je T’aime, Группа компаний «В-Лазер» и Всероссийская сеть «БИЛЕТУР».

Как известно, одной из особенностей конкурса стало то, что в нем наравне с учителями принимали участие и воспитатели, и тренеры, и педагоги дополнительного образования.

Последняя группа отличалась от всех остальных тем, что собрала педагогов-мужчин. В финал вышла пятерка лучших: тренер по самбо из спортивной школы «Юниор» г. Находки Александр ГАЛАН, тренер силовых единоборств из детско-юношеского центра п. Горные Ключи Дмитрий КОДИН, преподаватель физкультуры, тренер женской команды по мини-футболу СШ № 31 п. Восток Константин ЛАСОРЫБ, тренер секции ушу из Уссурийского центра детского творчества Евгений МУХАЧЕВ и педагог из Краевого центра детского и юношеского творчества Владивостока Сергей СЕРЫЙ.

Кроме того, в конкурсе участвовали целые семейные династии. Так, отдельной благодарности приморцев удостоилась династия МЕДВЕДЕВЫХ, чьи представители работают в школах п. Нового.

Не оставили без внимания и педагога с 50-летним стажем Галину ВАЛЯЕВУ, работающую учителем начальных классов в школе № 27 г. Владивостока. В качестве спецприза за верность профессии, терпение и любовь к детям ей вручили сертификат на покупку бытовой техники от компании «В-Лазер».

«От сердца учителя к разуму родителя» - так называлась специальная номинация, голосование по которой проходило непосредственно на форуме портала «Владмама». «Это была моя личная инициатива, мне хотелось, чтобы то, что пытаются донести до нас педагоги, воспитывающие наших детей, прочло как можно больше родителей, - признается Ольга Романова. – Вечно занятые родители (и я сама не исключение) теряют сегодня связь со школой, а электронные дневники и прочие интернет-введения еще больше увеличивают эту дистанцию. А ведь так важно, чтобы родители услышали обращенные к ним слова. Нам предстоял непростой выбор из присланных конкурсантами обращений, но мы его сделали. Обращение учителя начальных классов гимназии № 29 г. Уссурийска Елены СЕРЕДЫ прочло 25 тысяч приморцев. И наш приз – от самого сердца: отдых на Филиппинах. Отдельная благодарность партнеру конкурса – сети агентств «БИЛЕТУР».

«У нас нет возможности отправлять финалистов конкурса на отдых за границей, но зато мы можем предложить им профессиональные стажировки в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других российских городах, предлагающих лучшие практики по различным предметам», - продолжил награждение Александр Зубрицкий.

Номинаций и подарков было много (подробности – на сайте www.любимый педагог.рф). Остановимся на победителях. Третье место разделили сразу две конкурсантки - учитель русского языка и литературы школы № 1 г. Находки Анна ПЕТРОВА и учительница начальных классов гимназии № 29 г. Уссурийска Ирина ЕСАУЛЕНКО. Диплом лауреата II степени и приз за II место достался преподавателю по классу домры и оркестровых дисциплин школы искусств № 1 г. Владивостока Ирине ЛУЦЕНКО. А I-го места была удостоена учительница начальных классов школы № 5 п. Тавричанка Светлана МАЛИНИНА.

И, наконец, обладателем Гран-При конкурса «Родительская премия «Любимый педагог» стала учитель математики лицея № 9 г. Арсеньева Нина ХАРИТОНОВА, получившая в подарок перелет на Филиппины и 10-дневный отдых в Маниле. К слову, во время вручения приза Нина Григорьевна расплакалась, а потом долго еще растерянно повторяла: «Все хорошо, я счастлива, но почему я?» Эти же вопросы задавали себе и другие счастливые финалисты. Ответ прост. Потому что так решили ваши благодарные ученики - и живущие в Приморье, и разлетевшиеся по разным городам и странам. С путевками в жизнь, выданными лучшими приморскими педагогами, им по плечу любые вершины. И они помнят и благодарят тех, кто когда-то вложил в них частицу себя.

Татьяна СУШЕНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.