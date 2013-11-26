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Приморье и Кавказ объединила одна большая проблема

26 Ноября 2013, 14:11 | Приморье

В Управлении ФСКН России по Приморскому краю 20 ноября состоялось заседание государственного антинаркотического комитета России под председательством директора ФСКН России Виктора ИВАНОВА.

Основной вопрос обсуждения - вопросы реабилитации и ресоциализации наркозависимых и организация этой работы на местах.

Заседание прошло в режиме видеоконференции, в которой приняли участие главы регионов и муниципалитетов России. На связь вышли такие города, как Ростов-на-Дону, Грозный, Смоленск, Калининград, Абакан, Нальчик, Махачкала. Со стороны Приморского края выступили представители руководства города, края, Приморской епархии РПЦ, общественных организаций, реабилитационных центров.

Исполняющий обязанности начальника управления ФСИН Сергей МЕДВЕДКО:

- Сегодняшняя видеоконференция посвящена работе антинаркотических комиссий муниципалитетов. Общеизвестно, что победить наркопреступность одними правоохранительными мерами невозможно, поэтому работе этих комиссий придается большое значение. Их задача – организовать профилактическую работу, чтобы у наших граждан (в первую очередь молодых людей) не возникал интерес к потреблению наркотических средств, и разработать реабилитационный комплекс мер в отношении лиц, которые уже встали на этот путь, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни.

Сергей Медведко заметил, что такие конференции проводятся не в первый раз, и их результатом явились некоторые законодательные меры. В частности, введена уголовная норма, которая позволяет совершившим нетяжкие преступления, но являющимся наркопотребителями, выбрать для себя по предложению суда лечение от наркомании  вместо того, чтобы отбывать срок в МЛС. Кроме того, на местах вводятся различные программы: это и работа с несовершеннолетними наркопотребителями, совместная работа МВД и ГУФСИН, а также Приморской федеральной службы, которая направлена на работу с условно осужденными наркоманами.

- По части распространения наркомании Приморский край – особый регион, что обусловлено тем, что у нас есть сырьевая база (очаги произрастания конопли), а также тем, что мы граничим с государствами, которые не очень благонадежны в правовом смысле. Работа муниципальных антинаркотических комиссий должна выйти на новый уровень, - считает Лилия Гончарук, директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей по Приморскому краю.

В ходе конференции директор ФСКН Виктор Иванов подчеркнул, что каждая муниципальная комиссия должна выявлять наркобольных и отправлять их на реабилитацию. Это осуществляется несколькими способами: принуждение в судебном порядке, психологическое мотивирование и т.д. Также комиссия должна контролировать процесс ресоциализации избавившихся от зависимости.

Юлия ХАМАГАНОВА,  газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: наркотики 



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