В Приморье Общество изучения Амурского края не оставило белых пятен на карте региона

Общество изучения Амурского края готовится к 130-летнему юбилею. О том, чем живет Общество изучения Амурского края (ОИАК) сегодня, какие проблемы входят в круг интересов его членов, удается ли перекинуть своеобразный мост из прошлого в современность, «Золотой Рог» побеседовал с его председателем Петром Бровко.

В этом особняке XIX века на улице Петра Великого веет стариной и заботой ко всему, что с ней связано. Переступив порог одной из комнат первого этажа, попадаешь в старинный кабинет, а быть может, библиотеку, с рядами тронутых временем шкафов, наполненных томами из прошлого и уже позапрошлого веков, огромным столом, покрытым зеленым сукном, портретами благородного вида людей на стенах.

Разве что ряды стульев возвращают тебя в день сегодняшний, прежние просто не выдержали столь длительной жизни и активной эксплуатации. Хозяева особняка – Общество изучения Амурского края – бережно сохраняют неповторимый дух того времени, когда несколько владивостокских энтузиастов решили создать музей, а при нем общество людей, которым все здесь, на далеком Тихоокеанском побережье России, интересно и ценно для познания.

Общество изучения Амурского края (ОИА) было создано во Владивостоке в 1884 году. Тогда это был небольшой заштатный город с населением 10-12 тысяч человек, со всеми присущими таким городам пороками – грязь, злоупотребления, махинации, впрочем, равно как и с достоинствами, главным из которых стали люди, понимающие ценность этих окраинных территорий для России. Чтобы собрать и оставить материальные свидетельства богатства этих территорий современникам и будущим поколениям, решено было создать музей, а общество появилось уже при нем.

Говоря об изучении Амурского края, его создатели имели в виду огромные территории бассейна реки Амур, вошедшие в состав России после подписания с Китаем Айгуньского (1858 года) и Пекинского (1860 года) договоров. Но к территории нынешнего Приморского края был особенный интерес, ведь она вошла в состав России в 1860 году. Изучались буроугольные месторождения, геологическое строение полуострова Муравьева-Амурского, прибрежная флора и фауна, растительность уссурийской тайги, жизнь коренного населения и многое другое.

Вскоре стало ясно, что результаты этих многочисленных исследований надо где-то публиковать. В 1888 году вышел в свет первый том трудов – «Записки Общества изучения Амурского края». Они стали ежегодными, хотя в более современной истории были довольно длительные отрезки времени, когда «Записки» не издавались, поэтому в 2013-м увидел свет 41-й том. Организацией его издания занимался председатель Общества изучения Амурского края, доктор географических наук Петр БРОВКО.

О том, чем живет ОИАК сегодня, какие проблемы входят в круг интересов его членов, удается ли перекинуть своеобразный мост из прошлого в современность, «Золотой Рог» побеседовал с его председателем Петром Бровко.

– Петр Федорович, первым председателем Общества был Федор БУССЕ, возглавляли его и другие выдающиеся люди, каково после них находиться в этом кресле?

– Федор Федорович Буссе был начальником переселенческого управления. Человек исключительно трудолюбивый, знающий, увлеченный своим делом. Ему принадлежит огромная заслуга в организации заселения территории нынешнего Приморского края, сначала оно шло по суше, из Амурской области, а затем - с созданием Добровольного флота, уже морским путем из Одессы. К счастью, на этот счет сохранился обширный исторический материал.

В руководстве Общества работают председатель и ученый секретарь, в отдельные годы эти должности совмещались, поэтому пока трудно сказать точно, какой перед вами по счету председатель – 24-й или 31-й… Но могу сказать точно, что впервые председателем географического общества стал доктор географических наук. До меня общество возглавляли доктора биологических, химических, геолого-минералогических наук, председателем была первая женщина-капитан Анна Ивановна ЩЕТИНИНА. Именно она 45 лет назад вручила мне, студенту второго курса, билет действительного члена Русского географического общества. Прошло совсем немного времени, и я занимаю место за этим замечательным столом, за которым когда-то сидели Антон Павлович ЧЕХОВ, адмирал Степан Осипович МАКАРОВ, полярный исследователь Руаль АМУНДСЕН, поэтому чувствую, с одной стороны, большую ответственность, а с другой – неподдельный интерес ко всему, что нас окружает.

Кстати, должность председателя является избираемой, а девиз нашего Общества – «Бескорыстный труд» со всеми вытекающими последствиями. Между тем, численность членов Общества почти 400 человек, и каждый, как сказал кто-то мудрый – это особый мир, своя планета. У каждого свои проблемы, свои научные и общественные интересы, и второе, пожалуй, очень важно, ведь именно разносторонние интересы членов ОИАК позволяют нам вести столь разнонаправленную и, надеюсь, важную деятельность.

– В чем она заключается сегодня, когда белых пятен на карте края, кажется, почти не осталось?

– Хотел бы заметить, что с избранием президентом Русского географического общества тогда министра по чрезвычайным ситуациям Сергея ШОЙГУ наша деятельность получила новый импульс. Был принят новый устав, сформулирована широкая программа действий. Я бы вычленил несколько направлений.

Первое, условно говоря, историческое. Требуется сохранить те фонды, которые у нас есть, восстановить, привести в порядок, отсканировать карты и иные материалы. Это такая общероссийская задача, в решении которой мы тоже принимаем участие. Кроме того, у нас одна из лучших библиотек города Владивостока, порядка 98 тысяч томов, а по историческим книгам, возможно, - и всего Дальнего Востока.

Одновременно с этим идет восстановление памяти о тех людях, которые изучали нашу страну. Это проведение экспедиций по маршрутам великих путешественников – АРСЕНЬЕВА, ПРЖЕВАЛЬСКОГО, НЕВЕЛЬСКОГО, 200-летие которого отмечается в эти дни, изучение их наследия. Кстати говоря, если взять последние тома «Записок Общества изучения Амурского края», в каждом из них есть материалы о конкретных людях и событиях. Эти «Записки» (три последних тома) были представлены на Всероссийский конкурс, организованный Фондом им. Д.С. Лихачева, и признаны лучшим краеведческим изданием в Российской Федерации.

Второй блок – работа с молодежью. Это поддержка учителей, помощь в создания географических и исторических кабинетов в школах, поддержка школьных экспедиций, разного рода конкурсов и грантов для школьников, волонтерских движений. Например, мы третий год участвуем в программе Фонда дикой природы «Посади кедр для леопарда». Взрослые, школьники, студенты ежегодно выезжают в Хасанский район, чтобы участвовать в этой акции. Открытая конференция по краеведению в Уссурийском суворовском военном училище, конференция, посвященная 75-летию Приморского края, в первой гимназии (я был председателем жюри школьных рефератов) – примеры такой работы.

Кстати, об этой дате – 75 лет: она, конечно, красива, но есть другая, на мой взгляд более значимая, и члены нашего Общества выступили с инициативой сделать ее празднуемой – это дата подписания Пекинского договора – 2 ноября 1860 года, потому что именно с этого времени территория, на которой мы здесь живем, является территорией Российского государства.

Третье направление – экологический блок, связанный с охраной природы, развитием заповедников, национальных парков. Национальный парк Приморского края «Зов Тигра» возглавляет один из старейших членов Русского географического общества Юрий Игоревич БЕРСЕНЕВ. Мы помогаем, направляя туда студентов на практику, набираем туристские группы, волонтеров. В ОИАК действует экологический центр, его возглавляет Вера Леонидовна ИВАНОВА. Центр участвует в экспертизе различных проектов, как на суше, так и морских.

Еще одно важное направление нашей деятельности – развитие географии как науки. Оно сейчас имеет очень большие перспективы, связанные с тем, что любое экономическое, хозяйственное развитие какой-то территории невозможно без комплексного анализа природы. Только географ может оценить проект с разных точек зрения, понимая, что привлекать нужно и более узких специалистов. Очень активно мы взаимодействуем с Тихоокеанским институтом географии, его возглавляет академик Петр Яковлевич БАКЛАНОВ. Он является вице-президентом РГО и членом совета ОИАК. В октябре мы совместно с Тихоокеанским институтом географии, ДВФУ провели международную конференцию «Прибрежное морское природопользование», на которой обсуждались проблемы строительства и модернизации портов, перспективы, связанные с проектами возведения в прибрежной зоне заводов по сжижению газа и нефтепереработке. Ученых, экологов, краеведов тревожит то, что один из них планируется строить в Хасанском районе, практически там, где находится самый южный пляж всей России.

И, наконец, пятая общая тема, которой сегодня уделяется очень большое внимание, – это Арктика. Мы к ней имеем самое прямое отношение, потому что Северный морской путь начинается в Мурманске, а заканчивается во Владивостоке. Именно порт Владивосток всегда обеспечивал так называемый северный завоз - на Колыму, Чукотку, Камчатку. В этом году по Северному морскому пути было проведено несколько проводок, одну из экспедиций организовал наш Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского. Учебное судно «Профессор Хлюстин» с курсантами на борту дошло до Певека.

Впрочем, этими пятью направлениями невозможно ограничить круг интересов членов нашего общества. Здесь работает секция береговедения, клуб «Владивостокская крепость», есть секции краеведения, экскурсоводов, растениеводства...

Среди членов нашего общества есть много известных ученых. Это археолог, доктор исторических наук Ольга Васильевна ДЬЯКОВА (она каждый год берет в свои экспедиции до 20 ребятишек из ближайших школ), доктор биологических наук Сергей Владимирович ОСИПОВ, он занимается биогеографией, растительностью Амурского края в том, старом понимании, и многие другие.

– Петр Федорович, к вашим экспертным мнениям власть и бизнес прислушиваются?

– Мы, конечно же, участвуем в работе экспертного сообщества, скажем, я был одним из тех, кто подписал письмо против строительства кубического пятизвездного отеля на берегу Золотого Рога. Мы были единодушны с Обществом охраны памятников, но… видите, гостиница стоит. Однако есть и более оптимистичные примеры. Так, много лет назад нам общими усилиями удалось закрыть проект строительства алюминиевого завода в районе Тавричанки, а недавно - повлиять на перенос нефтепорта из бухты Табунной в Козьмино.

Но должен заметить, что наши эксперты – все-таки реалисты. Мы понимаем, что, раз автомобилю нужен бензин, его надо где-то производить. Мы же выпускаем его в районе Байкала, почему же не можем сделать здесь, на Тихоокеанском побережье? Другое дело, что надо по максимуму обезопасить производство, минимизировав негативные последствия. Значит, находить консенсус всех заинтересованных сторон – бизнеса, власти, экологической общественности, чтобы будущим поколениям жителей края достались и чистое море, и богатая флора и фауна – все, о чем некогда рассказывали его первооткрыватели в «Записках Общества изучения Амурского края».

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.