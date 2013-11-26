Члены приморского отделения ОНФ готовят предложения в президентское послание

Приморские члены Общероссийского народного фронта на прошедшей неделе провели круглый стол по проблемам, возникшим в связи с реализацией майских указов президента Владимира ПУТИНА в Приморском крае, пишет газета "Золотой Рог".

Собственно говоря, эту задачу и поставили перед собой члены Общероссийского Народного фронта на ближайшую перспективу. Перед членами штаба выступили представители администрации края, сделав акцент на проблемы социального развития, сельского хозяйства, промышленности, образовании и медицине. В конечном выводе участники круглого стола сошлись во мнении, что развитию экономики края и увеличению финансовых поступлений в бюджет мешает, прежде всего, отток квалифицированных кадров из Приморского края. Участники заседания приводили факты из жизни.

Так, учреждения педиатрии укомплектованы специалистами на 52%. Завезенная для сельского хозяйства высокотехнологичная техника простаивает в ангарах – трактористы, попробовав городской жизни на стойках саммита, в село возвращаться не хотят. А, если и захотели бы, обучать их использовать заграничный комбайн некому. Если сфера высшего гуманитарного и технического образования находится в стадии развития, то в средних школах ситуация тяжелая. Средний возраст учителей химии, физики, биологии - 60 лет. В Артеме, например, учителя по английскому языку предпочли перебраться на работу в международный аэропорт Владивостока. И так далее.

Промышленность Приморского края, благодаря гособоронзаказу, наконец-то начала развиваться. «Однако работник, отучившись, поработав и набравшись опыта здесь, уезжает туда, где жизнь дешевле, и это логично, – отметил Роман ТИТКОВ, генеральный директор ОАО «Дальприбор» (он является сопредседателем ОНФ Приморья). - А ведь доказанный факт, что один занятый в промышленности создает вокруг себя дополнительно 20 рабочих мест. Отсутствие реальных экономических льгот означает, что предприниматели оплачивают за свой счет дальневосточную надбавку, что неизменно сказывается на цене продукции, делая ее неконкурентоспособной».

Как стало известно «Золотому Рогу», накануне своего ежегодного послания Федеральному Собранию Владимир Путин намерен собрать реальные предложения от регионов и 4-6 декабря провести в Москве конференцию «Форум действий». Приморские фронтовики готовят свои предложения. Будет среди них и вопрос дальневосточных надбавок и районных коэффициентов, за которые приходится еще и страховые взносы платить. Интересно предложение и в отношении НДС – отменить налог за энергопотребление (при выполнении предприятиями оборонного заказа), тарифы на которое составляют до 40% в конечной стоимости продукции.

Досье «Золотого Рога»: 30 октября во Владивостоке прошла учредительная конференция Общероссийского общественного движения «Народный фронт - за Россию», в которой принял участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава «ОПОРЫ России» Александр БРЕЧАЛОВ. Приморские делегаты, которые представляли разные общественные организации и политические партии края, избрали руководящий орган движения – штаб из 30 человек при трех сопредседателях.

Ярослав БАРКОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.