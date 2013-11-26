На сайте госзакупок зафонило на весь Приморский край

ФГУП «РосРАО» хочет построить в Приморском крае центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов

14 ноября 2013 года на сайте госзакупок появился лот № 0573100002513000033, который свидетельствует о том, что ФГУП «РосРАО» объявило открытый конкурс на заключение договора на выполнение изыскательских работ, разработку проектной и рабочей документации по строительству объекта «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае». Дата подведения итогов конкурса намечена на 17 декабря.

Согласно заявке, изыскательские работы необходимо провести до 25 августа 2014 года. Работы по разработке проектной документации должны быть сделаны до 25 сентября 2015 года - первая очередь - и до 1 мая 2016 года - вторая очередь. Подготовка рабочей документации - до 25 ноября 2016 года. Далее подразумевается непосредственно строительство объекта. Судя по стоимости изыскательских работ, а начальная цена лота достигает почти 211 млн руб., площадка будущего хранения отходов будет немаленькая. По неподтвержденным данным, размер полигона оценивается в 40 тысяч кубометров, что в 15 раз больше действующего в районе пос. Фокино на юге Приморского края.

Понятно, что это событие взбудоражило общественность края. Ведь не секрет, что на территории Приморья уже есть объекты «РосРАО». Они включают в себя береговую техническую базу площадью 60,6 га на юго-восточной оконечности Дунайского полуострова и пункт временного хранения трехотсечных реакторных блоков утилизируемых атомных подводных лодок площадью 4 га. А недавно построен и начал работу «Пункт долговременного хранения реакторных отсеков» на мысе Устричном.

Звонок, сделанный в тот же день в филиал «РосРАО» - ДВЦ «ДальРАО», не прояснил намерение «РосРАО» расширить в Приморье площадку долговременного хранения радиоактивных отходов. Как выразился сотрудник на той стороне телефонного провода, «директор «ДальРАО» Николай ЛЫСЕНКО не общается с простыми сотрудниками СМИ». Чиновники ведомства не посчитали нужным просто объяснить общественности края цели и риски этого объекта, чем вызвали волну слухов и домыслов.

Нас убеждают – «все будет хорошо»

Позднее, когда уже верстался номер газеты, появился пресс-релиз ФГУП «РосРАО», разосланный в СМИ. Вот цитата из этого документа: «Региональный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае (РЦКДХ) предназначен, прежде всего, для переработки и приведения в безопасное состояние РАО, накопленных в хранилищах ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», а также образующихся в процессе эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов ДВЦ «ДальРАО», обеспечения приема и переработки радиоактивных материалов, образованных в результате деятельности предприятий Дальневосточного региона и Военно-морского флота РФ. Работа РЦКДХ позволит извлечь радиоактивные отходы из существующих хранилищ, собрать все радиоактивные материалы в регионе, упаковать их в надежные и безопасные контейнеры и передать «Национальному оператору РАО» на окончательную изоляцию за пределы Приморского края».

Делается вывод, что «витоге Приморский край избавится от тяжкого бремени радиационной опасности». На это скажем одно: ни цели, озвученные «РосРАО», ни сделанное заключение не убеждают в необходимости строить региональный центр долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае. Из сообщения следует, что в Приморье будут свозиться все радиоактивные отходы, накопленные на территории всего Дальнего Востока. Т. е. на юг самого густонаселенного субъекта ДФО.

Досье "Золотого Рога"

В ведении «ДальРАО» есть отделение в городе Вилючинске на Камчатке, которое занимается хранением реакторных блоков утилизированных атомных подлодок (АПЛ) и судов атомно-технологического обслуживания (АТО), выведенных из состава ВМФ, хранением отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, сбором, переработкой, кондиционированием и хранением всех видов РАО.

Радиоактивные отходы — это головная боль атомной промышленности, от которой пока нет адекватного лечения, говорят эксперты, и оно не появится в ближайшее время. Процесс радиохимической переработки отходов ядерных технологий — это очень «грязное» производство, нарабатывающее большое количество твердых и жидких радиоактивных отходов.

Закон не позволяет, но…

Нас убеждают в том, что новый центр хранения радиоактивных отходов не будет принимать ядерные отходы из соседних стран. «Что касается ввоза ядерных и радиационных отходов из других стран, то следует еще раз напомнить, что согласно Федерального закона № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов из иностранных государств запрещен», - следует из пресс-релиза «РосРАО».

Мы в курсе, более того, обезопасить Россию от ввоза ядерных отходов из соседних стран сегодня призван и принятый в 2011 году Федеральный закон №190 «Об обращении с радиоактивными отходами». Пункт 1 статьи 31 этого закона гласит, что «ввоз в Российскую Федерацию радиоактивных отходов в целях их хранения, переработки и захоронения запрещен за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей». Так вот, пунктом 4 той же статьи разрешается возврат в Российскую Федерацию отработавших закрытых источников ионизирующего излучения, произведенных в Российской Федерации, в том числе для цели их переработки или захоронения. Таким образом, ввоз все-таки возможен. Тогда возникает следующий вопрос: сколько Россия вывезла источников ионизирующего излучения, а теперь собирается вернуть их обратно для захоронения? Известно, что в странах АТР, до недавнего времени активно использующих атомную энергетику, накоплено огромное количество радиоактивных отходов. Мы не знаем, есть ли там отходы от радиоактивного топлива, поставляемого из России. Кто-то должен ответить и на этот вопрос. Мы считаем, что опасность есть и о ней надо говорить.

Надо учитывать и то, что, несмотря на запрет на ввоз в Россию радиоактивных отходов, атомное лобби не сложило руки. Где гарантия, что оно не продавит поправки, как когда-то в 2001 году, в Закон РФ «Об охране окружающей природной среды», разрешающие ввоз иностранного ОЯТ на территорию РФ? Тогда называлась и цифра возможного заработка атомной отрасли от принятия этой поправки - $20 млрд.

Почему Приморье выбрано местом захоронения радиоактивных отходов? Не потому ли, что правительство РФ разрешило только 14 морским портам работать с опасными грузами класса 7. В их числе порты Архангельск, Большой Камень, Владивосток, Высоцк, пос. Диксон, Дудинка, Калининград, Кандалакша, Мурманск, Певек, пос. Провидения, Санкт-Петербург, Таганрог, Усть-Луга. Заметьте, в Приморье два порта получили такое право. Хотя эксперты считают, что сегодня всем требованиям приема такого груза соответствует только Мурманский при условии проведения операций с ОЯТ силами ФГУП «Атомфлот».

Либо не знают, либо…

Газета «Золотой Рог» в поисках ответа на вопрос, кто согласовал выбор площадки под этот проект, обратилась в несколько инстанций, и везде – ответ отрицательный. Не перечисляя все, сошлемся на обязательное требование закона при выборе площадки под строительство согласовать ее с Фондом геологической информации, который должен выдать справку на «безрудность». Т. е. дать заключение о наличии или отсутствии полезных ископаемых на участке изыскания под предполагаемый объект. Подобного обращения в отделение Фонда геологической информации не поступало.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.