Новые образовательные программы США представили школьникам, студентам и бизнесу Владивостока

"Мы хотим, чтобы люди на Дальнем Востоке активнее участвовали в обменных программах", - рассказал "Золотому Рогу" Дэррен Тис, консул по вопросам культуры, печати и образования Генконсульства США

Ярмарка программ обмена, организованная Генеральным консульством США во Владивостоке, вызвала интерес не только у студентов и школьников, но и преподавателей, представителей академической науки, бизнесменов, специалистов в разных областях.





В переполненном зале прошли презентации действующих программ, финансируемых американской стороной, участниками которых может стать любой дальневосточник, соответствующий определенным требованиям. Поскольку в целом на презентации было представлено порядка десяти программ, то условия для возможных участников не ограничивались узкими рамками. Многие из числа заинтересованных в подобной практике вполне способны вписаться в требования как минимум одной из представленных программ и пройти в США обучение, стажировку, поучаствовать в мероприятиях по обмену опытом с американскими коллегами.

На Дальнем Востоке России в отличие от остальной ее части об этих программах мало знают, поэтому здесь иногда поступает всего 3–5 заявок. Как рассказал «Золотому Рогу» Дэррен Тис, консул по вопросам культуры, печати и образования Генконсульства США, "чтобы изменить эту ситуацию и было организовано данное мероприятие".

- Мы хотим, чтобы люди на Дальнем Востоке активнее участвовали в этих программах. Они разные, но все бесплатные. Есть программы для профессионалов бизнесменов, а есть для студентов и школьников. Они иногда краткосрочные, но есть и долгосрочные. Например, по программе Фулбрайта можно пройти магистратуру в американских университетах и получить степень магистра. Обычно период обучения в этом случае составляется два года. Или можно воспользоваться другой программой, рассчитанной на обучение в течение одного семестра. Это, наверное, самые привлекательные из них. Но есть и другие, 3-5-недельные программы, по которым люди проходят стажировку. Среди них - молодежная экологическая программа для студентов 18-20 лет. Она рассчитана на четыре недели занятий в летний период. Есть программа на 5-6 недель в летний период, ориентированная в основном на профессоров и школьных учителей, которые ведут курсы по американистике.

- Как часто дальневосточники попадают в эти программы?

- Не так часто, как хотелось бы. Население на Дальнем Востоке сравнительно мало, но все же здест проживают почти 5 млн человек. А в год у нас может быть 10-20 участников из региона. Например, есть молодежная программа «Между строк» для поэтов, писателей в возрасте от 16 до 20 лет. Мы стараемся выбирать людей из России для участия в ней. Но заявителей из Дальнего Востока по этой программе в этом году не было.

- Как в США оценивают результат работы подобных программ?

- Мы, когда организовывали программы взаимного обмена после Второй Мировой Войны, то рассчитывали таким образом развивать взаимопонимание между странами. И наш сенатор Уильям Фулбрайт думал, что если бы люди лучше знали друг друга, то они могли бы предотвратить такой военный конфликт. Программа Фулбрайта была первой, как и программа международных визитов. Начав с них, в последствии мы расширили диапазон и сейчас действуют порядка 50 таких программ по всему миру. Это программы обмена между Америкой и другими странами. Мы хотим, чтобы люди своими глазами увидели американскую культуру и общество, могли самостоятельно понять и оценить, что является мифом и какова реальность. Те же задачи стоят перед американцами, приезжающими в Россию. Есть такой обратный обмен.

- Существует взаимный обмен в этих программах?

- Да. Например, когда американские докторанты или студенты приезжают в Россию, чтобы преподавать английский язык или проводить исторические исследования в архивах. Они могут по возвращению рассказать, что в реальности в России происходит и какие люди здесь живут. Это помогает нам с обеих сторон лучше понимать друг друга. Эти программы и для американцев бесплатны. Но количество американцев, приезжающих в Россию по ним, меньше, чем русских, приезжающих в Америку.

- Эти программы признаны в Америке успешными?

- Я работал с этими программами еще в Афганистане. И когда мы встречаемся с людьми, участвовавшими в них, то видно, что они, во-первых, улучшили свой английский язык. Но кроме этого у них меняется мировоззрение. Не совсем, конечно, но, тем не менее, они становятся более открытыми миру, начинают творчески и шире мыслить и тем самым легче решать определенные проблемы в своем обществе. Иногда это дает для них хорошие результаты.

Мнения участников и гостей ярмарки программ

Наталья Сидорова, г. Фокино, школьный учитель:

- Я ездила в США по программе летних курсов по американистики для ученых и преподавателей школ в 2015 году. По возвращению разработала спецкурс по страноведению и американистике с элементами ЕГЭ. Кроме того, меня пригласили в частный образовательный центр "Лингва" преподавать английский язык для учеников группы ACCESS. Это грантовая программа для детей из малообеспеченных семей. Ее финансируют США. Это достаточно интересная программа, мы делали новые проекты. Это, конечно, был для меня новый опыт, который способствовал профессиональному росту. В итоге в конкурсе учитель года в 2017 году я участвовала и на уровне города, и на уровне края, стала призером.

Андрей Мудров, ученик 11 класса, г. Владивосток:

- Я поступаю в ноябре и январе в Массачусетский университет. Если успешно сдам все, то в сентябре еду учиться. Если на этот год не получится попасть в университет, то можно воспользоваться обменными образовательными программами, поэтому и пришел на ярмарку. Я был в Бостоне, списывался с университетом, видел их ядерный реактор. Это невероятно перспективно. Где вы еще найдете университет с собственным ядерным реактором, термоядерным реактором, ускорителем частиц? Я хочу изучать ядерную физику, квантовую физику и, соответственно, стараюсь попасть туда.

Татьяна Окунеева, студентка ДВФУ:

- Меня привел сюда мой преподаватель. Мне интересно узнать о возможностях, которые предлагает Генеральное консульство США во Владивостоке. Скорее всего буду участвовать в некоторых из программ и хотелось узнать информацию из первых уст. Мне интересна годовая программа обмена, еще интересна программа про экологию. У меня специальность "зарубежное регионоведение", "китайский язык". Стажироваться в Китае мне с моим китайским пока рановато, я только первокурсница, а с английским – я готова.

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