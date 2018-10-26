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Во Владивостоке ожидается сильный дождь
Выпадение осадков будет сопровождаться грозой и сильным порывистым ветром до 25-26 м/с.
В связи со смещением фронтальных разделов вечером, 26 октября, и в первой половине ночи 27 октября во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный с количеством 15-30 мм осадков за 12 часов и менее. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города со ссылкой на Примгидромет.
Как отметили в администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.
О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).
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