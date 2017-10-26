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В Приморье впервые в истории Военно-космических Сил России выполняются полёты российско-индийских экипажей
В рамках межвидового российско-индийского учения «Индра-2017» летчики армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и пилоты ВВС Индии впервые выполняют полёты в составе смешанных международных экипажей.
На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком в ходе межвидового российско-индийского учения «Индра -2017» впервые в истории ВКС России полеты на российской технике выполняют смешанные международные экипажи, в составе которых роль вторых пилотов доверена летчикам ВВС Индии. Все, привлекаемые к учению иностранные пилоты имеют достаточный опыт полётов на аналогичных летательных аппаратах, стоящих на вооружении ВВС Индии, сообщил Деловой газете "Золотой Рог" Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга.
В ходе учения смешанные экипажи пилотируют самолёты Су-30М2, АН-26 и вертолёты Ми-8АМТШ. Порядка 10 совместных экипажей уже выполнили полёты на воздушную разведку, приняли участие в высадке групп тактического десанта на полигон «Сергеевский», а также поразили авиационными ракетами мишенные позиции, имитирующие огневые точки условного противника.
Сегодня международные экипажи для создания тактического фона учения действовали в интересах боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, которые в акватории залива Петра Великого решают задачи морской составляющей совместных маневров.
Досье "Золотого Рога": В текущем году международное учение впервые проходит в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.
Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
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