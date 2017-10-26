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В Приморском крае любителей смотреть ТВ в сети становится все больше

26 Октября 2017, 11:37 | Приморье

Почти на 50% выросло количество пользователей сервиса «МегаФон.ТВ» в Приморском крае за последний год. Расширяется и география любителей смотреть фильмы и сериалы в любом месте, где есть мобильный интернет – с расширением покрытия сети LTE на территории Приморья и увеличением скоростей доступа услуга становится все более популярной не только в краевом центре, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня любой контент доступен на специализированных стриминговых сервисах в любое время. Этот канал доставки видео становится все более популярным с развитием мобильного интернета, ведь скорость подгрузки напрямую зависит от скорости интернета пользователя.  Так, сервис «МегаФон.ТВ» за последний год нарастил количество подписчиков услуги в Приморском крае почти на 50%.

Основной плюс онлайн-видеосервисов - их повсеместная доступность. Пользователи стриминговых сервисов не ограничены компьютером или телевизором, жесткий диск стационарной техники не перегружается, а смотреть любимые фильмы и телепередачи можно на экране смартфона или планшета везде, где есть мобильный интернет.

«Сейчас совсем не обязательно торопиться домой, чтобы успеть к выходу нового эпизода популярного сериала или насладиться игрой любимой команды, - это можно сделать где угодно, и даже поездки в общественном транспорте теперь могут стать совсем не скучным и бессмысленным времяпрепровождением, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». — Интерес к таким сервисам напрямую связан с ростом доступности быстрого мобильного интернета. Скорости LTE и LTE-Advanced доступны уже  во многих городах Приморья, улучшается сигнал в небольших городах и посёлках, и видео в FullHD прямо на экране смартфона уже давно не экзотика для нашего региона. Поэтому популярность стриминговых сервисов растет, и увеличение почти в 1,5 раза количества пользователей сервиса «МегаФон.ТВ» - наглядное тому подтверждение».

В «МегаФон.ТВ» есть пакеты «по интересам» для любителей музыки, научно-популярных или спортивных программ, классики кинематографа, пакеты для детей. Каждый пользователь может выбрать и оплатить только то, что необходимо именно ему. При этом, на какой период подключать услугу – на месяц или на один день, решать абоненту.

Ещё одним плюсом для абонентов «МегаФон.ТВ» стала возможность с октября 2017 г. смотреть новинки российского кино и телевидения раньше их официальных премьер. Благодаря сотрудничеству с видеосервером START* пользователи сервиса могут увидеть продолжение любимых сериалов и оценить новинки на несколько дней раньше, чем это сделают зрители Первого канала, НТВ и СТС.

При этом для пользователей ряда тарифных планов в линейке «Включайся!» трафик при просмотре 50 каналов и ряда фильмов на «МегаФон.ТВ» – бесплатный. 

Более подробно с условиями предоставления услуги и содержанием пакетов можно знакомиться на сайтах www.megafon.tv  и http://prim.megafon.ru/

Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

 

 

 

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Теги: интернет  телевидение  Мегафон 



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