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Минприроды предлагает сократить численность диких кабанов для борьбы с АЧС
Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает снизить численность диких кабанов для борьбы с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС), однако выступает против их полного истребления. Об этом сообщил ТАСС глава министерства Сергей ДОНСКОЙ.
«Мы предлагаем снижать численность дикого кабана, чтобы снизить их миграционную активность. Мы не отстреливаем, мы регулируем численность», - сказал Донской, добавив, что отстрел некоторых диких кабанов необходим «исключительно для уменьшения миграции» этого вида. В тоже время, нет документальных подтверждений переноса вируса АЧС от дикого кабана к домашней свинье.
Болезнь животных, вызванная африканской чумой свиней, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине, с февраля 2014 года зарегистрированы на территории Евросоюза. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней.
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