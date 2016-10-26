www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.05 р. 100 JPY: 59.42 р.
EUR: 67.5 р. 10 CNY: 91.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Минприроды предлагает сократить численность диких кабанов для борьбы с АЧС

26 Октября 2016, 13:06 | Приморье

Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает снизить численность диких кабанов для борьбы с распространением вируса африканской чумы свиней (АЧС), однако выступает против их полного истребления. Об этом сообщил ТАСС глава министерства Сергей ДОНСКОЙ.

«Мы предлагаем снижать численность дикого кабана, чтобы снизить их миграционную активность. Мы не отстреливаем, мы регулируем численность», - сказал Донской, добавив, что отстрел некоторых диких кабанов необходим «исключительно для уменьшения миграции» этого вида. В тоже время, нет документальных подтверждений переноса вируса АЧС от дикого кабана к домашней свинье.

Болезнь животных, вызванная африканской чумой свиней, угрожающая отрасли свиноводства, проникла в Россию с территории Грузии в 2007 году. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине, с февраля 2014 года зарегистрированы на территории Евросоюза. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: АЧС 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru