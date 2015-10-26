Приморье отрезало от Москвы

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский возмущен ситуацией с приобретением авиабилетов дальневосточниками, которая сложилась в связи с банкротством авиакомпании «Трансаэро», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава региона обратился к заместителю Председателя Правительства РФ – Полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с предложением увеличить количество прямых авиарейсов из Москвы во Владивосток разными компаниями.

Прекращение продажи билетов авиакомпанией «Трансаэро» создало серьезную проблему отправки пассажиров из Владивостока в Москву и в обратном направлении.

«Сегодня выполняется всего два авиарейса во Владивосток из Москвы. При существующем пассажиропотоке, этого явно недостаточно. При этом стоимость билетов у единственного перевозчика на данном направлении, при покупке билетов за несколько дней до вылета, возросла от трех до пяти раз. Авиаперелет по маршруту «Владивосток – Москва» по приемлемой стоимости занимает 20-25 часов с учетом стыковок. Ситуация складывается крайне неприятная», – заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона также обратил внимание на отсутствие каких-либо мер по урегулированию Министерством транспорта России данной ситуации и обратился с предложением к полпреду Президента поручить ведомству провести работу по увеличению количества прямых авиарейсов во Владивосток разными компаниями.

«Уверен, данная мера, позволит повысить конкуренцию и, соответственно, снизить цены на авиабилеты», – обозначил глава Приморья.

Напомним, в связи с банкротством авиакомпании «Трансаэро» в Приморье образовался дефицит на доступные билеты в эконом-класс.

Практически весь пассажиропоток на линии «Владивосток-Москва» теперь осуществляется одной авиакомпанией – «Аэрофлот». В авиакассах сообщают, что до середины ноября пассажиры смогут приобрести билеты только в бизнес-класс из-за отсутствия мест в экономном секторе. Сейчас в качестве альтернативы пассажирам предлагают приобрести билеты на стыковые рейсы.