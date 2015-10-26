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Приморье отрезало от Москвы
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский возмущен ситуацией с приобретением авиабилетов дальневосточниками, которая сложилась в связи с банкротством авиакомпании «Трансаэро», сообщает деловая газета «Золотой Рог». Глава региона обратился к заместителю Председателя Правительства РФ – Полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с предложением увеличить количество прямых авиарейсов из Москвы во Владивосток разными компаниями.
Прекращение продажи билетов авиакомпанией «Трансаэро» создало серьезную проблему отправки пассажиров из Владивостока в Москву и в обратном направлении.
«Сегодня выполняется всего два авиарейса во Владивосток из Москвы. При существующем пассажиропотоке, этого явно недостаточно. При этом стоимость билетов у единственного перевозчика на данном направлении, при покупке билетов за несколько дней до вылета, возросла от трех до пяти раз. Авиаперелет по маршруту «Владивосток – Москва» по приемлемой стоимости занимает 20-25 часов с учетом стыковок. Ситуация складывается крайне неприятная», – заявил Владимир Миклушевский.
Глава региона также обратил внимание на отсутствие каких-либо мер по урегулированию Министерством транспорта России данной ситуации и обратился с предложением к полпреду Президента поручить ведомству провести работу по увеличению количества прямых авиарейсов во Владивосток разными компаниями.
«Уверен, данная мера, позволит повысить конкуренцию и, соответственно, снизить цены на авиабилеты», – обозначил глава Приморья.
Напомним, в связи с банкротством авиакомпании «Трансаэро» в Приморье образовался дефицит на доступные билеты в эконом-класс.
Практически весь пассажиропоток на линии «Владивосток-Москва» теперь осуществляется одной авиакомпанией – «Аэрофлот». В авиакассах сообщают, что до середины ноября пассажиры смогут приобрести билеты только в бизнес-класс из-за отсутствия мест в экономном секторе. Сейчас в качестве альтернативы пассажирам предлагают приобрести билеты на стыковые рейсы.
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Комментарии
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турист13:59, 26.10.2015#
Ситуация аналогичная всему, что происходит сегодня в России, это и цены на бензин, ЖКХ, РЖД, электроэнергия и т. д. и т. п. . . Монополизировать все что можно. Когда только объявили о банкротстве Трансаэро , "ежу" было понятно что будет станется с авиаперевозками из Владика и если Мин. транс. не принимал мер значит вероятен сговор с Аэрофлотом для получения верхприбыли.
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прима07:29, 27.10.2015#
А где почетный гражданин и ооочень умный нанятый государством менеджер Шувалов, который строил "ворота" в Азию, да так что бедным русским нет бесплатной земли для стоянки у местного аэропортапятачок справа-баскетбольную площадку он видать строил для себя, а пустырь заросший бурьяном оставил для "новых русских"/ Вопросов много-почему, почему почему. . . . и этот кризис с авиаперевозками можно было предугадать.
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Похерили Владавиа, а теперь опомнились. Конкуренция. Аэрофлот теперь оставшихся додавит и будет свою линию гнуть. А ему помогут лоббисты в правительстве.