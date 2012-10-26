www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Строительство
Распечатать

В Приморье построят 25 пожарных депо

26 Октября 2012, 11:54 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября, ZRPRESS. Краевая целевая программа «Пожарная безопасность», реализация которой начнется с 2013 года, призвана модернизировать автопарк пожарной автотехники на 60 процентов.

Документ так же предполагает финансирование строительства 25 пожарных депо, что гарантирует своевременное прибытие пожарных в любой населенный пункт Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Комплекс мероприятий, предусмотренных программой, призван сократить количество пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах края на 10 процентов, создать необходимые условия для сохранения жизни людей. Серьезные средства краевого бюджета пойдут на развитие системы оповещения населения во время чрезвычайных ситуаций. Такая модернизация позволит оповещать 34 муниципальных образования одновременно или избирательно, сократить время информирования населения о возможном возникновении чрезвычайной ситуации до 3-5 минут.

Выполнение программы «Пожарная безопасность» признано успешной: количество пожаров на объектах экономики края снизилось на 28,6 процентов. Самый главный показатель - сокращение случаев гибели людей на 44,9 процента.

Действенным результатом программы «Пожарная безопасность 2005 – 2012» уже является обновление парка пожарной автотехники Приморья на 20 процентов.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru