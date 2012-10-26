В Приморье построят 25 пожарных депо

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября, ZRPRESS. Краевая целевая программа «Пожарная безопасность», реализация которой начнется с 2013 года, призвана модернизировать автопарк пожарной автотехники на 60 процентов.

Документ так же предполагает финансирование строительства 25 пожарных депо, что гарантирует своевременное прибытие пожарных в любой населенный пункт Приморья, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Комплекс мероприятий, предусмотренных программой, призван сократить количество пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах края на 10 процентов, создать необходимые условия для сохранения жизни людей. Серьезные средства краевого бюджета пойдут на развитие системы оповещения населения во время чрезвычайных ситуаций. Такая модернизация позволит оповещать 34 муниципальных образования одновременно или избирательно, сократить время информирования населения о возможном возникновении чрезвычайной ситуации до 3-5 минут.

Выполнение программы «Пожарная безопасность» признано успешной: количество пожаров на объектах экономики края снизилось на 28,6 процентов. Самый главный показатель - сокращение случаев гибели людей на 44,9 процента.

Действенным результатом программы «Пожарная безопасность 2005 – 2012» уже является обновление парка пожарной автотехники Приморья на 20 процентов.