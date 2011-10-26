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Более 50 жителей Владивостока смогли получить бесплатную юридическую помощь
24 октября в Приморском крае прошел День бесплатной юридической помощи прошел.
Приморская столица, а также пять городов края - Уссурийск, Спасск-Дальний, Арсеньев, Большой Камень и Находка стали центрами, где граждане смогли получить ответы на самые злободневные юридические вопросы бесплатно.
Наиболее популярными оказались – тема ЖКХ, земельный вопрос, в том числе оформление земельных участков, защита прав потребителей, оформление наследства.
Квалифицированная юридическая помощь была оказана более чем 50 жителям Владивостока. Такое количество граждан, обратившихся за помощью, подтверждает высокую заинтересованность населения в подобных мероприятиях, а также в деятельности Приморского отделения Ассоциации юристов России в целом.
В качестве юристов-консультантов были привлечены представители Министерства юстиции по Приморскому краю, члены Общественного совета при УВД по ПК, представители Адвокатской и Нотариальной палат, специалисты Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по финансовым рынкам, а также представители Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России и старший юрист компании «Правовой элемент».
День бесплатной юридической помощи в Приморье – это уже традиционное мероприятие, проводящееся на регулярной основе. Это способ поднять актуальные темы, волнующие население, привлечь как можно больше специалистов для решения злободневных вопросов.
Те граждане, которые не успели или не смогли принять участие в Дне бесплатной юридической помощи, имеют возможность обратиться к юристам-консультантам в Центре бесплатной юридической помощи во Владивостоке по адресу: Океанский проспект, 13, кабинет 406. Центр работает каждый понедельник, среду и пятницу с 16.00 до 18.00. А также в центре бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции по адресу Пушкинская, 93. Здесь юристы ведут прием каждый четверг с 13.00 до 16.00.
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